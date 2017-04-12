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Özel Dosya

İşte kapatılan Zaman'ın tutuklu yönetici ve yazarları hakkındaki iddianamenin tam metni

İddianamede 30 kişi için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İddianamede Zaman gazetesinin 2013&#39;te yayınlanan bu ilanı &#39;darbe habercisi&#39; sayıldı

12 Nisan 2017 15:51

15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan, kayyım atanmadan önce Fethullah Gülen cemaatinin medyadaki kurumsal yüzü olarak bilinen Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede yazarlar Mümtazer Türköne, Ahmet Turan AlkanŞahin AlpayMustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 kişinin, "darbeye teşebbüs" iddiasına dayanan suçlamaladan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasına dayanan suçlamadan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer TürköneŞahin AlpayAli BulaçAhmet Metin SekizkardeşAhmet Turan AlkanAlaattin GünerCuma KayaFaruk AkkanHakan TaşdelenHüseyin BelliHüseyin Turanİbrahim Karayeğenİsmail KüçükMehmet ÖzdemirMurat AvcıoğluMustafa ÜnalOnur KutluSedat YetişkinŞeref YılmazYüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu, Ahmet İrem, Ali HüseyinçelebiSüleyman SargınOsman Nuri ArslanOsman Nuri ÖztürkLalezer SarıibrahimoğluNuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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