Zaharova: ABD'nin Rusya Büyükelçisi, yaptırımlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığını duyurmasının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya'dan kaçınılmaz bir karşılık olacak" dedi. ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bloomberg'ün aktardığı habere göre, Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD'nin yaptırım adımından sonra ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu. Zaharova, “Moskova’daki ABD Büyükelçisi, yeni yaptırımlarla ilgili olarak Rusya Dışişleri’ne çağrıldı, kendisiyle yapılacak konuşma sert olacak” dedi.

Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD'nin adımına kaçınılmaz bir şekilde yanıt verileceğini söyledi ancak atılacak adımların ne olduğunu açıklamadı.

ABD, Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etti. Yaptırım kararının Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale girişimi ve siber saldırılar nedeniyle alındığı duyuruldu.

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