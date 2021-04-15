ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı; 10 Rus diplomatı sınır dışı etti

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ABD, Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Yaptırım kararının Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale girişimi ve siber saldırılar nedeniyle alındığı duyuruldu.

ABD, seçimlere müdahale ve yanlış bilgi yayma girişimleri nedeniyle 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararları aldıklarını duyurdu. ABD, Avrupalı müttefiklerine katılarak Kırım'ın ilhakı ile bağlantılı olarak da 8 kişi ve kuruluşu kara listeye aldı.

Biden'ın imzaladığı başkanlık kararnamesine göre, 14 Haziran’dan itibaren ABD’li finansal kuruluşların Rusya’ya ait hükümet tahvillerini doğrudan Rusya Merkez Bankası, Rusya Varlık Fonu ya da Hazine Bakanlığı’ndan alamayacak.

Kararda, 6 teknoloji şirketine de Rus istihbaratının siber saldırı girişimlerine destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

SolarWinds Corp'un yaptığı yazılımın saldırıya uğramasının ardından bilgisayar korsanları binlerce şirket ve devlet dairesine erişim sağlamıştı. ABD, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu savunuyor.

ABD, Rusya'nın arasında Rus istihbaratına çalışan ve Rusya'nın Washington'daki misyonunda görev alan isimlerin de bulunduğu 10 diplomatı sınır dışı edeceğini bildirdi.

Rusya: Karşılık vermemiz kaçınılmaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı kararın açıklanmasından kısa süre sonra Moskova'nın yaptırımlara kaçınılmaz olarak karşılık vereceğini söyledi.

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Açıklamada ABD'nin yaptırım kararının iki ülkenin de çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Rusya, kararın açıklanmasından önce de olası bir yaptırım kararına karşılık vereceklerini belirtmişti.

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