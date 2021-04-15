Kremlin: ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar uygularsa yanıt verilir

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığına dair çıkan haberlerle ilgili "Her türlü yeni yasa dışı yaptırıma yanıt vereceğiz" açıklaması yaptı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin yeni yaptırımlar uygulaması durumunda buna karşılık verileceğini söyledi. Peskov, yeni yaptırımların ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve gerçekleşmesi şansını düşüreceğini de söyledi.

Peskov, konuyla ilgili detay vermeden önce Moskova'nın ne olduğunu görmek için bekleyeceğini söyledi.

Ukrayna'yla yaşanan gerilimle ilgili konuşan Peskov, ABD'nin Karadeniz'e göndereceği iki savaş gemisini iptal ettiğine dair haberlere rağmen gerilimin düşürülmesiyle ilgili konuşmak için "erken" olduğunu söyledi.

TIKLAYIN - Reuters'a konuşan kaynaklar: ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD'nin Rusya'ya seçimlere müdahale ve kötü niyetli siber aktivite suçlamaları nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayacağını iddia etti. Kişi ve kurumları hedef alacak yaptırımların perşembe günü açıklanabileceği ifade edildi.