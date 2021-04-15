Reuters'a konuşan kaynaklar: ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

T24 Dış Haberler

ABD'nin Rusya'ya seçimlere müdahale ve kötü niyetli siber aktivite suçlamaları nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayacağı iddia edildi. Kişi ve kurumları hedef alacak yaptırımların perşembe günü açıklanabileceği ifade edildi.

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgili kaynaklar 30 kuruluşun kara listeye alınacağını, ayrıca 10 kadar yetkilinin sınır dışı edileceğini ifade etti.

ABD'nin aynı zamanda Rusya'nın kamu borcunu hedef alan yeni hamleler de yapması bekleniyor.

SolarWinds Corp'un yaptığı yazılımın saldırıya uğramasının ardından bilgisayar korsanları binlerce şirket ve devlet dairesine erişim sağlamıştı. ABD, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu savunuyor.

ABD basınına göre Washington, Rusya'yı 2020 seçimlerine Donald Trump'ın kazanması için müdahale ettiği için de cezalandırmak istiyor.

Moskova-Washington hattında mevcut olarak ilişkiler mevcut olarak Ukrayna sınırına Rusya'nın yaptığı yığınak nedeniyle de çok gergin bir noktada bulunuyor.