Zafer Partisi'nden istifa eden İsmail Koncuk, İyi Parti'ye geri dönüyor

İyi Parti'den milletvekili seçildikten sonra başkanlık divanında da görev alan ve bir süre sonra istifa ederek Zafer Partisi'nin kurucuları arasında bulunan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İyi Parti'ye dönme kararı aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine yapılan görüşmede İsmail Koncuk, yeniden İyi Parti rozeti takmaya karar verdi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Koncuk, bugün TBMM'de yapılacak İyi Parti grup toplantısına katılacak ve rozeti İyi Parti lideri Meral Akşener tarafından takılacak.

İyi Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı, İsmail Koncuk'un katılmasıyla birlikte 37 olacak.

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