Zafer Partisi’nden istifa eden İsmail Koncuk: Takım oyunu oynatamadım, parti içi demokrasi olmadı, başaramadık

İyi Parti’den ayrıldıktan sonra Ümit Özdağ ile birlikte kurdukları Zafer Partisi’nden istifa eden İsmail Koncuk, "Partiyi 26 Ağustos 2021'de kurduk. Ben iki milletvekilinden biri ve genel sekreterdim. 31 Ağustos'ta beş il başkanı atandı. Facebook'ta öğrendim. 'Hocam böyle olmaz. Buna Divan karar verecek. Takım oyunu oynayacağız' dedim. Takım oyunu oynatamadım. Parti içi demokrasi olmadı. Başaramadık. Yoksa ideolojik farklılığımız yoktu” açıklamasını yaptı.

“Yavaş'ın adaylığını çok istiyorum ama yol ve yöntemi var”

Halk tv yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Koncuk, Özdağ’ın Cumhurbaşkanı adayları için Mansur Yavaş ismini açıklamasını da şöyle değerlendirdi:

"Yavaş'ın adaylığını çok istiyorum. Ama yol ve yöntemi var. Yavaş, CHP'nin belediye başkanı. Yavaş'ın adını açıkladığınızda onu sevmeyenler 'Bakın, biz demedik mi, Yavaş başka partilerle dans ediyor' der. Yavaş'ın başı sıkıntıya girer. Bunlar dikkate alınarak, nezaket içerisinde ve dikkatle söylenmesi gerekir."

Yeni bir parti kuracak mı?

İyi Parti'den ayrılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi ile ortak hareket eden Koncuk, “İlkelerimiz ortak. Vatansever, Atatürkçü ve milliyetçiyiz. İlkelerimizle uyuşan yapı olursa oturup değerlendiririz" dedi.

Koncuk, parti kurma ihtimallerinin olup olmadığı yönündeki soruya gülerek, "Bir şey diyemiyorum. Ama reddetmiyorum, zaman içinde bakarız" diye yanıt verdi.

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