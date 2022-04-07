Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti

İyi Parti'den istifa ederek Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'ne geçen Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor" diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dört ay önce Zafer Partisi’ndeki Genel Sekreterlik ve sözcülük görevinden istifa eden milletvekili İsmail Koncuk, şimdi de partiden istifa ettiğini duyurdu.

Koncuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi” dedi.

Koncuk şu ifadeleri kullandı: