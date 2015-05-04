Yüzünde kırık şüphesi bulunan Beşiktaşlı Sivok'tan sevindirici haber

Trabzonsporlu Fatih Atik'in dirsek darbesi sonrası kanlar içinde kalan ve yüzünde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Sivok, maçı parmak kırığıyla atlattı.

Beşiktaşlı Sivok, Trabzonspor ile oynadıkları maçın 74. dakikasında Fatih Atik ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Yüzüne darbe alan Tomas Sivok'un burnundan kan boşalırken, başarılı savunmacı sedyeyle dışarı çıkarıldı. Hatta Sivok maça devam etmek istediği söyledi ancak doktor buna izin vermedi.

Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, pozisyonda Trabzonspor lehine faul çalınmasına yedek kulübesinden fırlayarak tepki gösterdi. Ntvspor’da yer alan habere göre, sedyeyle ambulansa taşınan Sivok hastaneye götürülürken; yerine Atınç Nukan oyuna dahil oldu.

Sivok'un hastanede çekilen tomografisi sonucunda yüzünde kırık olmadığı tespit edildi. Ancak Sivok'un sol el baş parmağında ise kırığa rastlandı.