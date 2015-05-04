Beşiktaşlı Demba Ba: Kazanmamız gerekiyordu, gerekeni yaptım

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir engeli geride bıraktığı karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girerek siyah beyazlıların ilk gölünü atan Demba Ba, "Kazanmamız gerekiyordu, gerekeni yaptım" dedi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada ilk golü kaydeden Demba Ba, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bütün halinde oynayarak kazandıklarını vurgulayan Demba Ba, kaydettiği gol içinse, "Kazanmamız gerekiyordu, gerekeni yaptım" dedi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Demba Ba, Trabzonspor galibiyetini yorumladı ve oyuna sonradan dahil olup golü bulmasıyla ilgili olarak, “Maça iyi başladık, iyi bir ilk yarı oynadık. Burası zor bir deplasman. Kazanmamız için gol atmamız gerekiyordu. Gerekeni yaptım ve golü attım. Bütün halinde oynamaya çalıştık ve bunu başardık. Son maçlarda bütün halinde oynamamızın sonucunu alamamıştık. Benim attığım gol içinse gerekeni yaptım. Kazanmamız gerekiyordu ve bunun için golümü attım” dedi.

Bu sezon ligde 17 gole ulaşması ve kariyer rekoru kırması ile ilgili olarak ise Senagalli golcü, “Tüm takım ortak bir çalışma yaptık ve bana kalan da ortak çalışmayı bitirmekti. Sezon başından beri harika çalışıyoruz. Buraya kadar olağanüstü bir iş çıkardık. Benim golüme gelince de; takım, harika işler yaparak topu bana getirdi. Son pası bana Gökhan Töre verdi. Bu maçı, ‘benim sayemde kazandık’ demem doğru olmaz. Bu sezon içinde bitirci işi yapmak bana kaldı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu golleri attım” ifadelerini kullandı.

Bilic’in kendisini yedek soyundurmasıyla ilgili olarak ise Demba Ba, “Benim için sürpriz değildi. Bu maçta yabancı sınırlaması dolayısıyla teknik direktörümüzün bazı kararlar vermesi gerekiyordu. Hiç bir oyuncu kenarda oturmaktan hoşlanmaz ama ben kenarda oturmak zorunda kaldım” diye konuştu.