Trabzonspor: 0 Beşiktaş: 2

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, Avni Aker'deki kritik maçtan üç puana iki golle ulaştı. Maça yedek başlayan Demba Ba, 57'de Opare'nin yerine oyuna girdi, bir dakika sonra attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 90+5'te Mustafa Pektemek'in golü maçın skorunu ilan etti ve Beşiktaş, Avni Aker'den 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçta Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve bir gün önce Fenerbahçe'ye devrettiği liderliği tekrar geri aldı. Ntvspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 58'de Demba Ba ve 90+5'te Mustafa Pektemek'ten geldi. Bu galibiyetle puanını 64'e çıkaran Beşiktaş, bir gün önce devrettiği liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı.

Üç büyüklerle oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'a yenilen Trabzonspor, Avni Aker'deki karşılaşmada da rakibine diş geçiremedi. Bursaspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada kazanıp Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor ise 47 puanda kaldı ve ayağına gelen fırsatı geri tepti.

Maça ev sahibi ekibin golcüsü Oscar Cardozo, Beşiktaş'ın golcüsü Demba Ba yedek başladı. Cardozo, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle, Demba Ba ise yabancı kontenjanına takıldığı için yedek soyundu. Maçın ilk yarısı iki takım net fırsatlardan yararlanamadı; ancak devre golsüz sona erdi. Maçın golleri ikinci yarıda geldi. Önce 58'de Demba Ba sahneye çıktı. Senegalli bir dakika önce girdiği maçta takımını 1-0 öne geçirirken, son sözü 90+5'te Mustafa Pektemek söyledi. Bu gollerle Beşiktaş, galibiyete ulaşırken, kritik Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Trabzonspor ilk 11'i

Hakan, Bosingwa, Aykut, Uğur, Mustafa, Medjani, Mehmet, Fatih, Erkan Zengin, Özer, Fatih, Deniz.

Beşiktaş ilk 11'i

Günay, Opare, Ersan, Sivok, Motta, Gökhan, Atiba, Tolgay, Olcay, Sosa, Mustafa.