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Yüzlerce kadın Özgecan için yürüdü: Güldünya, Ayşe, Özgecan isyanımız büyüyor

Taksim'de toplanan yüzlerce kadın vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetini protesto etti

22 Şubat 2015 18:01

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, Özgecan Aslan cinayetini protesto etmek için Taksim Tünel Meydanı'nda toplandı. 'Güldünya, Ayşe, Özgecan İsyanımız Büyüyor' yazılı pankart açan yüzlerce kadın 'Özgecan'ın katili erkeklerin şiddeti', 'Fıtrat cinnet dediniz kadınları katlettiniz' şeklinde sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na yürüdü.


'Hepsinin ortak özelliği devlet yetkilileri tarafından sırtının sıvazlanması'


Genç-yaşlı eyleme katılan kadınlar sloganlar atarak Galatasaray Lisesi önüne gelince Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu adına basın açıklaması okundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Öznur Subaşı, Özgecan Aslan'ın öldürülmesi olayının ülke gündemine oturduğunu ancak cinayetin sorumluluğunu kimsenin almadığını belirtti. Türkiye'de hergün en az 3 kadının eşi, babası, sevgilisi, ağabeyi tarafından katledildiğini ifade eden Subaşı, "Kadın cinayetleri ne kadar vahşice işlense de katillerin hiçbiri ruh hastası değil, hepsinin ortak özelliği erkek olmak ve devlet yetkilileri tarafından bu katillerin sırtının sıvazlanması" dedi.



"Katillerinden cezalarında iyi hal, tahrik indirimine hayır'


Kadın cinayetlerinin önlenmesi için taleplerinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Subaşı, "Meclis toplansın, acil önlem alınsın. Tecavüzde rıza aranmaz, tacizde ve tecavüzde kadının beyanı esastır. Aile değil kadınız, Kadın Bakanlığı kurulsun. Kadın katillerinin cezalarında iyi hal, tahrik indirimine hayır. Evlilik, aile eğitim programları kaldırılsın. Boşanmalar değil, erkek şiddeti engellenmeli. Fıtrat dediniz, eşitliğe saldırdınız. Kadınlar için gerçek eşitlik" diye konuştu. Türkçe basın açıklamasının ardından Kürtçe basın açıklaması da okuyan kadınlar, eylemlerini sonlandırdı.
 

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