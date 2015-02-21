Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili tüm deliller toplandı, Ankara’dan gelecek otopsi raporu bekleniyor

Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili soruşturmada tüm deliller toplandı. Soruşturmaya ilişkin iddianame için Ankara'dan gelecek otopsi raporu bekleniyor. Soruşturmaya bakan savcının, 3 zanlı için de ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunacağı belirtiliyor.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından başlatılan inceleme tamamlandı. Ntv'de yer alan habere göre, soruşturmada tek eksik belge, Özgecan’a ait otopsi raporu. Ankara'dan gönderilecek rapordan sonra iddianame tamamlanacak.

Sanıklar Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe için, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilecek.

Katil zanlısı Suphi Altındöken'in ifadesinde, Özgecan’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra yakmaya çalıştığını anlatması en önemli kanıt olarak görülüyor.

Zanlı Fatih Gökçe’nin, Altındöken’e Özgecan'ı öldürmesini söylemesi ve benzin temin etmesi ile, baba Necmettin Altındöken’in genç kızı kurtarmak için girişimde bulunmaması, kuvvetli delil olarak sayılacak.

Yasaya göre 3 zanlı, ağırlaştırılmış hapis cezası alırsa, aflardan yararlanamayacak.

Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi de Çağ Üniversitesi öğrencileri için Tarsus-Adana arasında servis hizmeti başlattı.