'Özgecan cinayeti sonrası kadınlar akşamları minibüse binmiyor'

Özgecan Aslan’ın minibüste vahşice öldürülmesi vatandaşı tedirgin etti. Mersin Minibüsçüler Odası Genel Sekreteri Veysi Sümer, “Kadınlar akşam saat 6’dan sonra minibüslerimize binmiyor” diye yakındı. Sümer, çalışanların psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.
Fatma Eren’in Bugün’de yer alan haberine göre, Özgecan'ın ölümü üzerine şehir halkının toplu taşıma araçlarına karşı sert tavır takındığını vurgulayan Veysi Sümer, yolcuların yüzde 10 oranında azaldığını aktardı. Özellikle kadınların akşam 6'dan sonra minibüslere binmeye çekindiğini kaydetti. Sümer, "Hep anlatmaya çalıştık katil minibüsçü değil. Tarsus Otobüsler Konfederasyonuna (TOK) kayıtlı bir şoför. Onun yüzünden bütün şoförler zan altında kaldı. Yolcu sayımız yüzde 10 azaldı" dedi.
Tek olan yolcu tedirgin
Akşam saatlerinde halkın toplu taşıma araçlarını kullanmaya eskisi kadar sıcak bakmadığı da belirtildi. Sümer, hayatın Mersin'de yeni yeni normale dönmeye başladığını anlatırken "Özellikle akşam saatlerinde kadınlar tek başlarına minibüslere binmeye çekiniyor. Şoförlerimiz yolcuyu 'Buyur bacım, ablam' diyerek güven vermeye çalışıyor. Çünkü yolcular bizim namusumuz, velinimetimizdir " ifadesini kullandı.
Ankara Minibüsçüler ve Esnaf Odası Başkanvekili Murat Yılmazer, yaşananlardan en çok şoförlerin etkilendiğini belirtti. Yılmazer, "Katil şoför diye bütünü genellemek bizlere zarar verdi" dedi.
'Psikolojimiz bozuldu'
Bir haftadır huzursuz çalıştıklarını açıklayan Sümer, araçları her an takip altında tuttuklarını söyledi. Çalışanların vatandaşın tavrından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu kaydetti. Sümer, "Gidilen yollar bitmedi sanki. Yerine göre hakaretler duyuldu. Psikolojik baskı yapıldı. Her an şoförlerimizi yollarda takip ettik. Sürekli eğitimler verdik. Yeter ki kimse tedirgin olmasın" dedi.