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'Özgecan cinayeti sonrası kadınlar akşamları minibüse binmiyor'

Mersin Minibüsçüler Odası: Vatandaşın tavrından dolayı, çalışanlarımızın psikolojisi bozuldu

21 Şubat 2015 17:18

Özgecan Aslan’ın minibüste vahşice öldürülmesi vatandaşı tedirgin etti. Mersin Minibüsçüler Odası Genel Sekreteri Veysi Sümer, “Kadınlar akşam saat 6’dan sonra minibüslerimize binmiyor” diye yakındı. Sümer, çalışanların psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Fatma Eren’in Bugün’de yer alan haberine göre, Öz­ge­can'ın ölü­mü üze­ri­ne şe­hir hal­kı­nın top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­na kar­şı sert ta­vır ta­kın­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Vey­si Sü­mer, yol­cu­la­rın yüz­de 10 ora­nın­da azal­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Özel­lik­le ka­dın­la­rın ak­şam 6'dan son­ra mi­ni­büs­le­re bin­me­ye çe­kin­di­ği­ni kay­det­ti. Sü­mer, "Hep an­lat­ma­ya ça­lış­tık ka­til mi­ni­büs­çü de­ğil. Tar­sus Oto­büs­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu­na (TOK) ka­yıt­lı bir şo­för. Onun yü­zün­den bü­tün şo­för­ler zan al­tın­da kal­dı. Yol­cu sa­yı­mız yüz­de 10 azal­dı" de­di.
 


Tek olan yol­cu te­dir­gin



Ak­şam sa­at­le­rin­de hal­kın top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nı kul­lan­ma­ya es­ki­si ka­dar sı­cak bak­ma­dı­ğı­ da be­lirtildi. Sü­mer, ha­ya­tın Mer­sin'de ye­ni ye­ni nor­ma­le dön­me­ye baş­la­dı­ğı­nı an­latırken "Özel­lik­le ak­şam sa­at­le­rin­de ka­dın­lar tek baş­la­rı­na mi­ni­büs­le­re bin­me­ye çe­ki­ni­yor. Şo­för­le­ri­miz yol­cu­yu 'Bu­yur ba­cım, ab­lam' di­ye­rek gü­ven ver­me­ye ça­lı­şı­yor. Çün­kü yol­cu­lar bi­zim na­mu­su­muz, ve­li­ni­me­ti­miz­dir " ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

An­ka­ra Mi­ni­büs­çü­ler ve Es­naf Oda­sı Baş­kan­ve­ki­li Mu­rat Yıl­ma­zer, ya­şa­nan­la­rdan en çok şo­för­le­rin et­ki­len­di­ği­ni be­lirt­ti. Yıl­ma­zer, "Ka­til şo­för di­ye bü­tü­nü ge­nel­le­mek biz­le­re za­rar ver­di" de­di.
 


'Psi­ko­lo­jimiz bozuldu'



Bir haf­ta­dır hu­zur­suz ça­lış­tık­la­rı­nı açık­la­yan Sü­mer, araç­la­rı her an ta­kip al­tın­da tut­tuk­la­rı­nı söy­le­di. Ça­lı­şan­la­rın va­tan­da­şın tav­rın­dan do­la­yı psi­ko­lo­ji­le­ri­nin bo­zul­du­ğu­nu kay­det­ti. Sü­mer, "Gi­di­len yol­lar bit­me­di san­ki. Ye­ri­ne gö­re ha­ka­ret­ler du­yul­du. Psi­ko­lo­jik bas­kı ya­pıl­dı. Her an şo­för­le­ri­mi­zi yol­lar­da ta­kip et­tik. Sü­rek­li eği­tim­ler verdik. Yeter ki kim­se te­dir­gin ol­ma­sın" dedi.

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