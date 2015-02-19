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Türkiye'nin yeni okuma fişleri: 'Ali kartopu oynama', 'Suna minibüse binme'

Çizer ve Açık Radyo programcısı Aydan Çelik, Türkiye’nin gündemine uygun düşecek şekilde yeni okuma fişi önerileri sundu

19 Şubat 2015 18:26

Facebook hesabı üzerinden son çizimini paylaşan Aydan Çelik’in tek kare ve dört çerçevelik “Cin Ali Hayatta Kalma Kılavuzu”  karikatüründe Özgecan Aslan, Berkin Elvan ve Nuh Köklü’nün öldürülmeleri ile Bülent Arınç’ın “Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak” açıklamasına atıfta bulunuldu.

Cin Ali ve Suna, ilkokul 1. sınıfta okuyan arkadaşlarına alışılageldiği gibi, “Ali at, topu at”, “Koş, Suna koş” şeklinde selenmiyorlar.Yeni okuma fişlerinde Ali ve Suna ülkenin dipsiz bir distopya haline gelen dönüşümünü yeni okuma fişleri ile dile getiriyorlar.

yesilgazete.org'un haberine göre, yeni okuma fişlerinde; Nuh Köklü‘nün arkadaşları ile yaşadığı Yeldeğirmeni’nde kartopu oynarken “Camıma kar geliyor” bahanesi ile gruba saldıran bir esnaf tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi, “Oynama Ali, kartopu oynama”

 

'Binme Suna, minibüse binme'

 

Özgecan Aslan‘ın, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Çağ Üniversitesi’nden evine dönmek üzere bindiği dolmuşun şoförü tarafından kaçırılarak vahşice öldürülmesinin ardından yakılarak dere kenarına atılması, “Binme Suna, minibüse binme”

Berkin Elvan’ın, Gezi Parkı Nöbeti sırasında İstanbul Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak üzere çıktığı sırada polisin hedef alarak başına attığı biber gazı fişeği ile katledilmesi, “Gitme Ali, ekmek almaya gitme” ve Bülent Arınç’ın 2014 Temmuz’unda Bursa’da partisinin bir etkinliğinde konuşurken, “Kadın iffetli olacak, herkesin içerisinde kahkaha atmayacak” açıklaması ise, “Gülme Suna, kahkahayla gülme” şeklinde yeni okuma fişlerinde kendisine yer buluyor.

 

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