Zammın ardından faturalarını paylaşıp "ödemiyoruz" açıklaması yapan Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği tepkiler üzerine açıldı

Yeni yılda elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından Ocak ayında 20 bin, şubatta 19 bin 270 lira gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin elektriği sabah saatlerinde kesildi. Moda Sahnesi, tepkilerin ardından elektrik şirketi görevlilerinin kesilen elektriği açtığını duyurdu.

Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira, şubat ayında ise 19 bin 270 lira gelmesine tepki göstererek sosyal medya hesaplarından faturaları ödemeyeceğini açıklamıştı. Üst üste ihtarların gittiği Moda Sahnesi Twitter'da elektriklerinin kesildiğini duyurdu.

Elektriklerin kesilmesinin ardından bir paylaşım yapan Moda Sahnesi’nin sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, paylaşımında "Değerli müşterisiymiş :) 2 derecede elektriği kesip değerli müşteri demek! Siz dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Twitter hesabından bir açıklama daha yayınlanan Moda Sahnesi, elektriklerin kesilmesine rağmen bu akşam oyunun sahneleneceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Bu akşam 20.30’da elektriğimizin kesilmesine ve tüm olumsuz hava koşullarına rağmen Yeni Bir Şarkı oyunumuzu oynuyoruz, ışıldaklarınızı ve fenerlerinizi alıp sıkı giyinin.''

Moda Sahnesi, ilerleyen saatlerde Twitter'da bir açıklama daha yaparak tepkiler üzerine elektriklerinin açıldığını duyurdu. Paylaşımda " Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz. 19.30’da fuayedeki basın açıklamasından sonra 20.30’da oyunumuzu oynuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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