İstanbul Moda Sahnesi: 20 bin TL'lik faturayı ödemiyoruz!

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi, 20 bin TL’lik elektrik faturasını "Ödemiyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Moda Sahnesi'nin paylaşımında, "Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz” denildi.

Ülke genelinde yaşanan elektrik faturası zamları özel tiyatroları da vurdu. Sanat yönetmenliğini Kemal Aydoğan'ın yaptığı Moda Sahnesi, 20 bin TL’lik elektrik faturasını, üzerine "Ödemiyoruz" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

“Fahiş artış tiyatronun ödeme kapasitesini aşıyor”

Moda Sahnesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ENERJİSA'yı ataçlayarak Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı. Aralık ayında 7 bin TL olan tutar ocakta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz.”