MODA Sahnesi'nden "faturamızı ödemiyoruz" tepkisi: Ödememiz mümkün değil; kimse tiyatroların kapanma tehdidini algılamıyor

Moda Sahnesi, kendilerine gelen elektrik faturasını paylaşarak faturaları ödemeyi reddettiklerini açıkladı. Aralık ayında 7 bin TL olan faturanın bu ay 20 bin lira geldiğini söyleyen tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan “Bu faturaları ödeyecek gücümüz ve gelirimiz yok. Ödememiz mümkün değil” dedi. Aydoğan, tiyatroların zaten destek alamadığına ve gelen son faturalara da dikkat çekerek “Kimse tiyatroların kapanma tehdidini algılamıyor” diye konuştu.

Pandemi döneminde zaten hükümetten ve bakanlıktan yeterli destek alamadıklarını ve kapanmayla yüz yüze kaldıklarını dile getiren Kemal Aydoğan, “Bakanlık özel tiyatrolar konusunda kafasını kuma gömüp hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Oysa düzenleyici olmak onların asal işi. 300 liraya bir seyircinin mal olduğu tiyatroda 30 liraya bilet satacak düzeneği kurduysanız. Tiyatronun maliyeti hakkında bilginiz var demektir. Dolayısıyla bir yere kaçamazsın. Bizim gibi tiyatrolar ise adeta sihirbazlık yaparak ayakta duruyor. Bu ancak sevgi ile yapılıyor. Yoksa 56 bin lira 30 bin lira 20 bin lira elektrik faturası nasıl ödenebilir ki? Biz bunu seyirciyeden çıkarmaya kalktığımızda bu kez seyirci de tiyatroya ulaşmayacak. Kültür Bakanlığı’nın bunun için önlem alması gerekiyor fakat hiçbir olumsuzluktan ne pişmanlık duyuyorlar ne de sakınıyorlar” dedi.

“Kesinlikle bu zamların geri çekilmesi gerekiyor. Biletlerden KDV’nin kaldırılması gerekiyor” diyen Aydoğan, muhalfetin de bu süreçte iyi bir sınav vermediğini ve tiyatroların yaşadığı zorlukları yeterince gündeme getirmediğini ifade etti.

Aydoğan, tiyatroların pandemiyle birlikte kapanma noktasına geldiğine ve zaten bir gelir elde edemeyen salonların yüksek elektrik faturalarının getirdiği yükü kaldırmayacağına dikkat çekmek ve seslerini duyurmak için fatura ödememe gibi bir karar aldıklarını söyledi.

Elektrik faturasını ödemeyi reddeden MODA sahnesi, yaşadıkları maddi zorlukları ve faturaların kendilerine getirdikleri yükü T24'te anlattı.