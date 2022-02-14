20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşıp "ödemiyoruz" açıklaması yapan Moda Sahnesi: İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi; parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor

11 Şubat’ta 20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşarak ödemeyi reddettiklerini açıklayan İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi'ne ihtar gönderildi. ENERJİSA tarafından kendisine gönderilen ihtar mailini sosyal medya hesabından paylaşan Moda Sahnesi'nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan "Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?" diye sordu.

Yeni yılda elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından sanat yönetmenliğini Kemal Aydoğan'ın yaptığı Moda Sahnesi, 11 Şubat’ta 20 bin TL’lik elektrik faturasını, üzerine "Ödemiyoruz" yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“Fahiş artış tiyatronun ödeme kapasitesini aşıyor”

Moda Sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ENERJİSA'yı etiketleyerek Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı. Aralık ayında 7 bin TL olan tutar Ocak’ta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz.” ifadelerine yer vermişti.

Aydoğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sahneye ihtar geldiğini duyurdu.

İhtar mailini Twitter'dan paylaşan Aydoğan, "İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?" diye sordu.

“Devlet tiyatrosu, Şehir Tiyatroları salonlarının elektrik faturaları kamu kaynaklarından ödeniyorsa bizim elektrik faturamız da aynı kaynaktan ödenmelidir. Gerekçelerini uzun uzun anlatırız” diyen Aydoğan, paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.

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