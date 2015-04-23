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Yüzde 10'u hedefleyen HDP'ye bir iyi bir de kötü haber

Genç seçmenin HDP'ye verilen destekte avantaj sağlayacağını belirtiliyor

23 Nisan 2015 14:14

Yeni bir araştırmaya göre seçime katılımın yükselmesi diğer partilerden daha çok HDP’nin aleyhine olacak. Ancak genç seçmenlerde en avantajlı parti HDP ve sınırda da olsa barajı aşabilir.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Koç'un haberine göre seçim istatistikleri üzerinden yaptığı çalışmalarla tanınan Filiz Aydın Koç, son 5 yıldaki seçim sonuçları üzerine yaptığı çalışmada HDP’nin barajı aşıp aşamayacağı sorusuna yanıt aradı. Araştırmadan çıkan iki sonuç özetle şöyle:

 

Katılım artarsa...

 

* 2011’deki genel seçime katılım yüzde 83.2. BDP bağımsızdı. Bağımsız oy sayısı 2 milyon 819 bin 917 (%6.6)

* 2014 yerel seçimlerinde katılım yüzde 89.2. (HDP+BDP+bağımsız) oy sayısı 2 milyon 935 bin 974 (%6.1).

* 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 77. Demirtaş’ın aldığı oy sayısı 3 milyon 902 bin 211 (%9.8).

* 2014’te Demirtaş’ın aldığı oyu sabit kabul edersek, katılım 2014 gibi olsaydı Demirtaş, yüzde 9.8 yerine yüzde 8.3, katılım 2011 gibi olsaydı ise yüzde 8.9 oy alacaktı. 2014’teki düşük katılım Demirtaş için avantaj.

 

Genç seçmen avantajı

 

* Seçmen sayısı 52 milyon 894 bin 115’ten 56 milyon 632 bin 889’a çıkarak 3 milyon 700 bin arttı. Bu seçimlerde yüzde 7 oranındaki seçmen ilk kez oy kullanacak. Bu seçmenlerin büyük kısmı da ilk kez seçmen olan gençlerden oluşuyor.

* Genç seçmen desteği açısından HDP avantajlı konumda.

* Seçmen yaşı düştükçe AKP’nin oyları kısmen artmakta, HDP’nin oyları artmakta, CHP’nin oyları düşüş göstermektedir. (HDP açısından önemli) Doğu ve Güneydoğu seçmen yaşının en düşük olduğu bölgelerdir.

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