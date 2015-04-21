HDP: Halkların bir arada yaşamasını ortak vatanımızda sağlayacağız

HDP’nin bugün açıkladığı seçim bildirgesinde “ortak vatan” vurgusu dikkat çekti. Bildirgede, "Partimiz, çözümü Türkiye sınırları çerçevesinde sağlamayı esas alır" denildi.

Bildirgede "ortak vatan" vurgusu ayrıca, "bütün halkların bir arada yaşama koşullarını, gönüllü birlikteliğini, eşitliğe ve adalete dayalı yaşamını ortak vatanımızda sağlayacağız" ifadesiyle dile getirildi.

HDP bildirgesinde, Kürt sorununun çözümü için, HDP'nin AKP hükümeti ile Dolmabahçe'de yaptığı ortak açıklamaya atıfta bulunuldu. Dolmabahçe mutabakatının çözüm sürecinin "yol haritası" olduğu şu sözlerle belirtildi;

"Kürt sorunu ve Türkiye'nin temel demokrasi sorunlarının çözümü adına başlayan sürecin, bir aşaması olarak açıklanan Dolmabahçe mutabakatındaki 10 maddeyi, çözümün ilkesel çerçevesi olarak kabul ediyoruz."

‘Demokratik özerklik’ talebi

HDP bildirgesinde, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son verileceği ifade edilerek, "demokratik özerklik" vurgusu yapılarak, "Demokratik özerklik, Kürt sorununun çözümünde, Türkiye'nin demokratikleşmesinde, toplumsal barışın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacak" ifadesi kullanıldı. Bildirgede şöyle denildi;

"Halkların ihtiyaç duyduğu özerklik modellerinin ve kendi kendilerini yerinden ve yerelden yönetmelerine olanak sağlayacak demokratik yönetim biçimlerinin geliştirilmesi ve yaşam bulması için gerekli adımlar atılacak. Demokratik Özerklik, halkların yönetim ve karar süreçlerine katılımının sağlanması için hayata geçirilecek".

Bölge meclisleri olacak, Vali'yi halk seçecek

Bildirgenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de, Türkiye'de "bölge meclisleri kurulması" vaadi oldu. Bildirgede, "Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde sosyal, siyasal, kültürel, ekolojik, doğal, ekonomik ve coğrafi nitelikler göz önüne alınarak bölgeler ve bölge meclisleri oluşturulacak. Yeni oluşturulacak bölge meclislerinde adem-i merkezi yönetim sistemine geçilecek" denildi. .Bildirgede, vali dahil yerel yöneticilerin tümünün seçimle işbaşına gelmesi için gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler yapılacağı da belirtildi.

‘Başkanlık sistemine "asla" yanaşmayacağız’

HDP seçim bildirgesinde en çok dikkat çeken bölüm, Başkanlık sistemine ilişkin. Bildirgede, HDP'nin Başkanlık sistemine "asla" yanaşmayacağı vurgulayarak, " HDP, açık bir biçimde karşı olduğu “Başkanlık Sistemi”nin anayasa değişikliklerinin temel koşulu haline getirilmesini kabul etmeyecek, Başkanlık sistemine geçit vermeyecek" denildi.

Seçim barajı kalkacak

7 Haziran seçimlerinde en çok merak edilen konu, ilk kez seçimlere parti olarak giren HDP'nin mevcut yüzde 10 seçim barajını aşıp aşamayacağı. HDP bildirgesinde bu konuya da değiniliyor ve "seçim barajını kaldıracağız, Meclis'te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilmesinin yolunu açacağız" denildi.

‘Tüm mücadeleler, bizim mücadelemiz’

HDP, halkların, işçi ve emekçilerin, kadınların ve gençlerin, bütün inanç gruplarının bugüne kadar verdikleri ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal tüm mücadeleleri kendi mücadelesi ve deneyimi olarak görür.

Eş başkanlıktan sonra, eş başbakanlık sistemi

HDP'nin vaatleri arasında, partide halen yürürlükte olan "eş başkanlık" sisteminin, iktidara gelinmesi halinde, "eş başbakanlık" haline getirilmesi de var; "Parlamenter sistemi demokratikleştireceğiz ve eş genel başkanlık sistemi uygulayan partilerin iktidara gelmesi halinde, eş başbakanlık sistemini hayata geçireceğiz"

MGK kaldırılacak

HDP bildirgesinde, Milli Güvenlik Kurulu’nun kapatılacağı vaadi de yer aldı. MGK dışında, özel yetkili mahkemelerin de kaldırılacağı ifade edildi.