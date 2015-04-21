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HDP: Bizlerin anayasasında başkanlık sistemi olmayacak

Figen Yüksekdağ: Hala fikrimiz değişmedi ve değişmeyecek. Bizler siyasi pasrtiler yasasını demokratikleştireceğiz

21 Nisan 2015 18:47

HDP'nin seçim bildirgesinde yer alan 'BİZ'ler demokrasiye inananlarız' başlığı altında nelerin yer aldığını Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ açıkladı. Yüksekdağ, “Bizlerin anayasasında başkanlık sistemi asla olmayacak. Bunu çok sık söylüyoruz. Soranlar olur diye söyledik. Hala fikrimiz değişmedi ve değişmeyecek. Bizler siyasi pasrtiler yasasını demokratikleştireceğiz” dedi.

Yüksekdağ, şunları söyledi:

Askeri sivil bürokratik her türlü vesayete katı merkeziyetçi yapılanmalara karşı demokratik reform sürecini başlatacağız. Bizler Türkiye’nin çok kimlikli kültürlü dilli yapısına uygun, insanlık esaslı yeni bir anayasayı hep birlikte yapacağız. HDP’nin ön gördüğü anayasa din inanç özgürlüğü ile ekonomik sosyal kültürel bütün temel hak ve özgürlüklerini güvenceye kavuşturan, ekolojik sivil bir anayasa olacak.

 

Vali seçimle işbaşına gelecek

 

Vali dahil bütün yerel yöneticiler seçimle iş başına gelecek. Siyasi yönetime yerelden katılım kanalları böyle bir düzenlemeyle sonuna kadar bizlere açılacak. Artık bizler yönetilen değil kendi kendini yöneten olacak. Demokrasi kavramı gerçek karşılığına kavuşacak.

 

Eş başbakanlık sistemi hayata geçecek

 

Eş başbakanlık sistemini hayata geçireceğiz. Yani arkadaşlar, siyasi iktidarın başına bir iş daha açacağız. Daha eş genel başkanlığı hazmedemediler, biz eş başbakanlık ile bizden bekleneni yapacağız.

 

Zaman aşımı olmayacak

 

Gösteri, yürüyüş ifade hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller ve baskıcı yasalar kaldırılacak. Her türden işkence kötü muamele ve insanlık suçu sayılacak ve zaman aşımı olmayacak. Büyük insanlık değerlerini yücelten büyük insanlık hareketinin adaletle ve demokrasiyle tesis edilebileceğine inananlar olarak biz büyük bir demokratikleşme hamlesinin öncüsü olacağız.

 

Başkanlık sistemi olmayacak

 

Bizlerin anayasasında başkanlık sistemi asla olmayacak. Bunu çok sık söylüyoruz. Soranlar olur diye söyledik. Hala fikrimiz değişmedi ve değişmeyecek. Bizler siyasi pasrtiler yasasını demokratikleştireceğiz.

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