Yüz yüze eğitim ertelendi, özel okullar ile veliler arasındaki ücret tartışması sürüyor

21 Eylül’e kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağının açıklanmasının ardından çocukları özel okulda okuyan bazı veliler ücretlerde indirime gidilmesini talep etti. Ancak özel okul temsilcileri uzaktan eğitimin giderlerini düşürmediğini söylüyor.

Yemek, servis ve ders ücretlerinin yeniden düzenlenmesini isteyen veliler sosyal medyada bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına, uzaktan eğitimde okulların masraflarının azalması gerekçe gösteriliyor. Kampanyayı başlatanlara göre özel okullar uzaktan eğitim sürecinde doğalgaz, elektrik gibi giderden tasarruf ediyor. Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, Özel Okul Velileri Platformu temsilcisi ve özel okul velisi Mehmet Kökağaç, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin aynı olmadığını bu nedenle okulların ücretlerinde indirim uygulamasını istediklerini ifade etti.

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"Pandemiden haksız kazanç sağladılar. Biz öğretmenlerin haklarının da korunmasını istiyoruz" diyen Kökağaç, "Okul ücretlerinde indirim talep ediyoruz. Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin ücreti aynı olamaz" dedi.

"Devlet desteklerse bunu velilerimize yansıtırız"

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel de eğitim ücretleri konusunda bir indirim yapılmasının mümkün olmadığı görüşünde. “Devletimiz bir destek uygularsa biz de bunu velilerimize yansıtırız” diyen Taşel, konuya ilişkin şunları söylüyor:

“21 Eylül’den sonra eğitimi yüz yüze yapmayı planlıyoruz. Şu anda özel okullarımızın kapasitesi öğrencileri seyreltmeye müsait. Online eğitime sadece destek kapsamında gerek duyulabilir. Ancak olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o dönemde okullarımız karar verir. Tabii ki okulların giderinin neredeyse yüzde 90’ınını teşkil eden kira, öğretmen ve personel ücretleridir. Bu ücretlerde indirime gidilmesi çalışanları mağdur eder. Ancak olağanüstü bir süreç ortaya çıkar ve devletimiz bir destek uygularsa biz de bunu velilerimize yansıtırız. Aksi takdirde bütün giderler devam ederken düşük ücret uygulaması sürdürülebilir olmaz. Online eğitime geçilmesi durumunda yemek, servis ve benzeri giderlerin geçen yıl olduğu gibi geri verilmesi söz konusu olacaktır.”