21 Eylül sonrası eğitim böyle olacak: Önce okuma-yazma öğrenen çocuklar, sonra sınava girecek öğrenciler okula gidecek; müfredat seyreltilecek

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, bugünkü köşesinde 21 Eylül'de yüz yüze olarak başlayacak eğitime ilişkin detaylar aktardı. İlk önce anaokul, bir ve ikini sınıfların okula çağrıldığını hatırlatan Çakmakçı, sonrasında önceliğin sınava girecek öğrencilere verileceğini belirtti. Haftada iki gün ders yapılacağını belirten Çakmakçı, çarşamba-pazar okullarda büyük temizlik olacağını, seyreltilmiş sınıflar için seyreltilmiş müfredat hazırlandığını kaydetti.

Çakmakcı'nın köşesinin bir bölümü şöyle:

Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar.

Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7’nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.

Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.

Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor.

Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8 ve 12’nci sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak.

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