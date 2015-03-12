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Yaşam

Yüz nakli olan Recep Sert hastaneye kaldırıldı

Recep Sert, yüzünde ve midesindeki şişkinlikler nedeniyle hastanelik oldu

12 Mart 2015 15:45

Geçen yıl yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra İnegöl Belediyesi Yeniceköy ek hizmet binasında çalışmaya başlayan Recep Sert, yüzünde ve midesindeki şişkinlikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Temizlediği tüfeğin aniden ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e geçen yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından başarılı bir operasyonla, beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüzü ve çenesi nakledilmişti.

İHA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra normal odaya alınan Recep Sert, kısa sürede iyileşerek taburcu edilmişti. Sert, tedavi gördüğü hastanede çalışan Esma Akyurt’la geçtiğimiz yaz dünya evine girmişti.

 

İşe başladı, rahatsızlandı

 

Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın desteği ile İnegöl Belediyesi Yeniceköy Mahallesi ek hizmet binasında taşeron hizmetli olarak 1 Mart’ta işe başlayan Recep Sert, yüzünde ve midesinde şişme oluşması nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

 

Antalya’ya sevk edilecek

 

Babası ve eşi tarafından getirildiği hastanede tedavi gören Sert, bir süre müşahede altında tutuldu. Acil servis doktorunun, Sert’in ameliyatını yapan doktoru arayarak rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine, Sert’in durumunun kötüye gitmesi halinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesi istendi. Sert’in bugün kontrol için Antalya’ya gideceği bildirildi.

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