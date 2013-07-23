Yüz nakli yapılan Recep Sert, 5. günde uyandırıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beşinci yüz nakli yapılan Recep Sert'in (27) uyandırılma işlemi tamamlandı. Naklin yapıldığı 18 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda uyutulan Recep Sert bugün itibariyle uyandırıldı. Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Melike Cengiz basın toplantısı düzenledi.

Ailesiyle görüştürülmedi

Doç. Dr. Özkan, şuan için yüzle ilgili bir sıkıntının olmadığını belirtti. Yüzde oluşan ödemlerin biraz daha azaldığını kaydeden Özkan, Sert'in gözünü açtığını ve kendilerini tanıdığını ifade etti. Her şeyin yolunda gittiğine değinen Özkan, "Biraz daha ödemi gerilesin daha iyi bir yüzle karşılaşması için ailesiyle henüz görüştürmedik. Biraz daha bekleyeceğiz. Ameliyat öncesi halini kıyasladığımızda normal bir insana benziyor." dedi. Recep Sert'in yoğun bakımdan çıktıktan sonra konuşmaya başlayacağını belirten Özkan, "10-15 gün sonra anlaşılır bir şekilde konuşmasını duyacağız. Önceden de biraz dilinde eksiklik olduğu için tam konuşamıyordu. Diliyle ilgili herhangi bir operasyon yapılmadı. Gerek olsaydı dil de nakledilirdi. Dil nakli düşünmedik" ifadelerini kullandı. Özkan, Recep Sert'in diğer nakillere göre daha kapsamlı bir ameliyat olduğu için yoğun bakımın uzun sürdüğünü belirtti.

İşaretle cevap veriyor

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Melike Cengiz de, Recep Sert'in ameliyattan sonra gelişebilecek olumsuzluklara karşı yoğun bakıma alındığını söyledi. Şuan için her şeyin olumlu olduğunu belirten Doç. Dr. Cengiz, Sert'in hiçbir organ sisteminde bir bozukluk bulunmadığını belirtti.

Bilinci tamamen açık

Sert'in bilincinin tam olarak açık olduğunu kaydeden Cengiz, "Solunum, kalp, dolaşım sistemiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Şuanda bir kaç gün daha yoğun bakımda tutulacak. Komutlara uyuyor. Bir kaç gün öncede uyuyordu ama ağrıları veya ameliyatın yeni olması dolayısıyla daha hareketliydi. Bu hareketler kendisine zarar verir düşüncesiyle uyutularak yoğun bakımda kalmasına karar verdik. Şuanda tam olarak komutlara uyuyor ve sakin olduğu, her dediğimizi yaptığı ve kendini ifade edebildiği için artık uyutucu ilaçlara ve sakinleştirici ilaçları neredeyse tamamen kestik" şeklinde konuştu.

Birkaç gün daha yoğun bakımda

Beslenmesinin sonda yöntemiyle yapıldığını belirten Cengiz, sistemik bir sorun bulunmadığını kaydetti. "Seslendiğimizde yüzünü hareket ettirerek bizi duyduğunu ifade ediyor" diyen Cengiz, "Sorduğumuzda evet ya da hayır şeklinde elimizi sıkarak ifade ediyor. Sözel yanıt almıyoruz henüz. Ne sorarsak kafasıyla ve elleriyle cevap veriyor. Bir kaç gün daha yoğun bakımda kalmasını istiyoruz" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka beldesinde denizde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın bağışlanan yüzü geçtiğimiz perşembe günü Recep Sert'e nakledilmişti.