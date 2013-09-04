Yüz nakli yapılan Recep Sert, yeni yüzünü ilk kez gördü

Muğla'daki tatili sırasında denizde yüzerken fenalaşıp ölen Polonyalı turist 42 yaşındaki Andrzej Kucza'nın ailesi tarafından bağışlanan organlarından kullanılabilir durumda olan yüzü, geçen 18 Temmuz'da Antalya'da yapılan operasyonla 27 yaşındaki Recep Sert'e nakledildi. Akdeniz Üniversitesi'nin 3'üncü, Türkiye'de 5'inci yüz naklini, yine Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi yaptı.

Yüz nakilli Sert, 28 Ağuspos Perşembe günü sakal tıraşı oldu ve ilk kez aynada yüzünü gördü. Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sert'in nakilden sonraki görüntülerini ilk kez basına dağıttı. Fotoğraf karelerinde ve kamera kaydında Recep Sert'in tıraş olması ve ardından da yüzünü ilk kez aynada görmesi yer alıyor.

Recep Sert'in yüzünü gördükten sonra önündeki kağıda, "Heyecan var sadece. Çok güzel olmuş. Bu kadar beklemiyordum" yazdığı görüldü.

Toplam 6 yüz nakli gerçekleşti

Türkiye'nin 6. yüz nakli operasyonu da, geçtiğimiz haftalarda, Salih Üstün'e yapılmıştı.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı özel hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi tarafından organları bağışlanan 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından, 54 yaşındaki Salih Üslün'e nakledilmişti.

Prof. Dr. Özkan, yüzün beklediğinden de güzel olduğunu belirterek, "Yüz tam oturdu" demişti.