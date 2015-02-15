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Yüz binlerce kişi Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto etti

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek için on binlerce kişi alanlara indi

15 Şubat 2015 18:10

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde DBP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, İnsan Hakları Anıtı önüne yürümek istedi.

Yürüyüş güzergahının polisler tarafından kapatılmasına tepki gösteren halk direnerek barikatları kaldırdı. Yürüyüşte sık sık, "Bijî Serok Apo", "PKK halktır halk burada" sloganları atılırken, "15 Şubat komplosunu lanetliyoruz" pankartı ile Öcalan'ın fotoğrafları açıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Doğubayazıt TUHAD-DER Temsilcisi Mehmet Bozkurt, Öcalan'ın dış güçler tarafından Kürt halkının mücadelesini sekteye uğratmak amacıyla Türkiye'ye getirildiğini söyledi. 

Açıklamanın ardından tekrar yürüyüşe geçen kitleye DBP ilçe binası önüne polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gençlerin polise karşılık vermesi ile olaylar büyüdü. Çatışmaların ara sokaklarda sürdüğü belirtildi.

 

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