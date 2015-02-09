Mesud Barzani: Abdullah Öcalan'la Leyla Zana aracılığıyla yazışıyoruz

Londra’da yayınlanan el - Hayat gazetesine konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana aracılığıyla zaman zaman PKK lideri Abdullah Öcalan’la yazıştıklarını ve Öcalan’ın genel konularda yardımda bulunmak istediğini belirtti.

Erbil'den yayın yapan ve Barzani yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw internet sitesinin haberine göre; Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde İranlı herhangi bir askeri uzman bulunmadığını belirtirken Erbil ile Tahran arasında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

IŞİD’le savaşın başlamasından sonra İran’ın Erbil’e iki uçak yardım kargosu gönderdiğini belirten Başkan Barzani, yardımların sürdüğünü dile getirdi.

“Irak’ta İran askeri uzmanları yok” diyen Mesud Barzani, İran’ın bu ülkede yerini sağlamlaştırmak istediğine dikkat çekti.

“Hem ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’la hem de İranlı komutan Kasım Süleymani’yle dostluk geliştirebilir misiniz” sorusuna Barzani, “Benim için ulusumun meselesi önemlidir. İran ve ABD arasındaki anlaşmazlıkla ilgilenmiyorum. Kim Kürtler’e yardım ederse, ona teşekkür etmek lazım” cevabını verdi.

Başkan Barzani ayrıca, ABD - İran anlaşmasının tüm Ortadoğu’ya etki edeceğini söyledi.

Şii milis grubu Heşid Şabi’nin Kerkük’ü savunmak üzere 5 bin milis gönderdiği konuya ilişkin Barzani, “Heşdi Şabi’ye ihtiyacımız yok ve başka bir gücün de Kerkük’e girmesine izin vermeyeceğiz. İhtiyacımız olduğu takdirde dost ve müttefiklerimizden isteriz bunu. Şu an ne Heşdi Şabi’ye ne de başka bir güce ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Kürdistan’ın bağımsızlığıyla ilgili soruyu, “Benim isteğimin kimsenin isteğine üstünlüğü yoktur. Ben Kürdistan’ı bağımsız bir devlet olarak görmek istiyorum” şeklinde cevaplayan Mesud Barzani, “Parçalanmış bütün Kürdistan’ı mı kastediyorsunuz yoksa Irak Kürdistanı’nı mı” sorusuna da, “Şu an Irak Kürdistanı’dan bahsediyorum” cevabını verdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nı devretmek istediğini belirten Barzani, “Gerçek duygum şu ki, bu emaneti başkasına devretmek istiyorum. Yaşamım boyunca başkan olarak kalmayı diğerlerinin yaptığını tekrar etmeyi asla istemiyorum. Bir süre sonra görevimden el çekmek istiyorum ancak halk vazgeçmemi istemiyor. Açıkça söylüyorum ki, itibarım benim en büyük koltuğumdur” diye konuştu.

“Bir general rolünü mü üstlendiniz” sorusuna Başkan Barzani gülerek, “Ben general değil, bir peşmergeyim” şeklinde yanıt verdi.