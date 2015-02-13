Nagehan Alçı: 7 Haziran sonrası Öcalan serbest kalabilir

Program yorumcusu Nagehen Alçı, 7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalabileceğini ileri sürdü.

Çözüm sürecinde gelinen son nokta ve yakın dönemde nelerin olabileceğinin tartışıldığı NTV'de yayınlanan Oğuz Haksever'in sunduğu Basın Odası programında konuşan Alçı'nın açıklamaları şöyle:

‘Seçimlerden sonra bence olasıdır’

Programın diğer yorumcusu İsmet Berkan, PKK'nın dağdan inişleriyle ilgili bir yasa çıkarılabileceğini ama bunun detayları fazla bilinmediğini söyledi. Bunun üzerine program sunucusu Oğuz Haksever araya girerek "Belki başka şeylerde vardır. Nagehan epey uçlara gitti" deyince Nagehen Alçı, "Öcalan'ın serbest kalması. Seçimlerden sonra bence olasıdır. Ben bir öngörü olarak görüyorum. Sonuçlarını bilmiyorum" dedi.

Nagehan Alçı'nın o sözleri şöyle: