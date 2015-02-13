Yürütmeyi durdurma kararına rağmen yerine AVM yapılan Emek Sineması'nda iş kazası

Yürütmeyi durdurma kararı verilen tarihi Emek Sineması'nın yerine yapılan AVM inşaatında meydana gelen iş kazasında, bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Beyoğlu'nda tarihi Emek Sineması'nın yerine yapılan AVM inşaatında meydana gelen iş kazasında, bir işçi hafif şekilde yaralandı. AVM inşaatının giriş katında saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre, inşaatın üst katlarından kopan metal parça giriş katında çalışan işçinin ayağına düştü.

DHA'nın haberine göre, olay sonrası sağ ayağından yaralanan işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.

İnşaatı yapan şirketten açıklama: Malzeme düştü

Emek Sineması'nda inşaat yapan Kamer İnşaat ise işçinin yaralanmasının bir metre yükseklikten düşen bir malzeme sonucunda olduğunu açıkladı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: alışma sahasında görevli bir arkadaşımızın ayağına bir metre yükseklikten malzeme düşmesi sonucunda, koruyucu malzeme kullanımına rağmen ayağında hafif bir yaralanma olmuştur. Sağlık kontrolünden geçirilen arkadaşımızın durumu iyidir. Diğer yandan, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 19 Aralık 2014 tarihinde almış olduğu karar, onaylanmış ve ruhsatlandırılmış hali ile devam eden uygulama projesini kapsamamaktadır.