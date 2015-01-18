'Emek Sineması'nı 4 kat yukarı taşıdık'

Emek Sineması yerine yapılan inşaat çalışmaları 2 senedir tartışılıyor. Sivil toplum örgütlerinin karşı çıktığı inşaat çalışmasında sona yaklaşıldı. Emek’i orijinal halinin koruduğunu söyleyen inşaat şirketi yöneticileri, yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kamer İnşaat ortağı Levent Eyüboğlu, “Emek’e yıllardır aslında Melek Apartmanı denilen mekandan giriş yapıldı, ona özel bir yapı yoktu. Fuaye alanı için apartman kolonları kesilmiş, apartmanın birinci katları da makina odası olmuş. Koruma kurulu bize Emek Sineması’nda korunacak bölümleri söyledi. Biz onları çıkardık, Seyrantepe’de bir atölyede 8 kişilik bir ekip üzerine çalıştı. Şimdi o süslemeler yerine takılıyor. Alt kattaki bina askı yöntemiyle 4 kat yukarı çıktı. Ama süslemeler aynen takılacağı için Emek tamamen aynı şeklinde kaldı” dedi.

İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi Emek Sineması yerine yapılan inşaat çalışmaları tartışılmaya devam ediliyor. Emek Sineması’nın da içinde yer aldığı Serkildoryan Kompleksi’nde yapılacak çalışmalar için Şubat 2013’te ruhsat alındı. Grand Pera adı verilen projede en çok tartışılan nokta Emek Sineması’na ait bölümü oldu. Sivil toplum örgütleri projeye karşı çıktı, davalar açıldı. Son olarak 13 Ocak’ta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Emek Sineması’nın yerinde yükselen projeyle ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Grand Pera projesini geliştiren Kamer İnşaat ise süreci hukukçuları ile incelediğini ancak projenin durmadığını söyledi.

Kaygılar boşa çıkacak

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz, tartışılan projedeki son durumu görmek ve 2 yıl sonra Emek’in yeni halini ilk kez görüntülemek için şantiye alanını ziyaret etti. Kamer İnşaat ortağı Levent Eyüboğlu hukuki süreci avukatlarının incelediğini, yasal mevzuata göre ilerlediklerini belirterek, inşaatın durması için bir kararın kendilerine ulaşmadığını söyledi. Eyüboğlu’na 2 yıldır inşaatın durması için çok sayıda protesto yapıldığını hatırlatılınca şunları söyledi: “İnsanlar beğenmeyebilir, eleştirebilir. Çalışmalar bitince kaygıların boşa çıkacağına inanıyoruz. Protesto yapmalarında sorun yok. Ama eylemlerde birine bir şey olur diye korkuyoruz. Bu işte normalde olanın 10 katı dikkat ediyoruz. Mimarlar Odası mahkeme kararını anlamadan açıklama yaptı. Hukukçuların çalışmasının bitmesini bekliyoruz. Sonrasında kamuoyunu rahatlatacak açıklamayı yapacağız.”

Emek 4 kat yukarı çıktı

Projeleri kapsamında hiçbir ek inşaat yapmadıklarını söyleyen Eyüboğlu, evrensel metotlarla restorasyon yaptıklarını ve tüm yapıların orijinal halini koruduklarını söyledi. Kompleksi aldıklarında harabe halinde olduğunu belirten Eyüboğlu, en çok tartışılan bölüm olan Emek Sineması kapsamında yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Emek’e yıllardır aslında Melek Apartmanı denilen mekandan giriş yapıldı, ona özel bir yapı yoktu. Fuaye alanı için apartman kolonları kesilmiş, apartmanın birinci katları da makina odası olmuş. Koruma kurulu bize Emek Sineması’nda korunacak bölümleri söyledi. Biz onları çıkardık, Seyrantepe’de bir atölyede 8 kişilik bir ekip üzerine çalıştı. Şimdi o süslemeler yerine takılıyor. Alt kattaki bina askı yöntemiyle 4 kat yukarı çıktı. Ama süslemeler aynen takılacağı için Emek tamamen aynı şeklinde kaldı.”

Gala ile açılacak

Sinemanın adının yine Emek Sineması olarak kalacağını belirten Eyüboğlu, bir de Emek Sineması’nı korumak ve yaşatmak için bir vakıf kurduklarını söyledi. Emek’in yeni halini gala ve özel gösterimlerde kullanacaklarını belirten Eyüboğlu, sinemacılardan teklifler geldiğini, Emek’in açılışını bir gala ile olabileceğini söyledi. Eyüboğlu, projeleri kapsamında 7 sinema salonu da inşa ettiklerini dile getirdi. Projelerini Kasım 2014’te bitirmeyi planladıklarını ancak geç kaldıklarını belirten Eyüboğlu, İstiklal Caddesi’ne bakan binanın alt katında dükkanlar olacağını, üst katlarını için de henüz karar vermediklerini belirtti ve ekledi: “İstiklal ’de eksik olan üstü açık bir sokak da yapıyoruz. Bu alanda kapı olmayacak, herkese açık olacak” dedi.

Emek nasıl alındı?

Emek Sineması ve çevresindeki yapılarla ilgili çalışma yeni değil. 1993 yılında Kamer İnşaat bu alanı yap-işlet-devret modeli ile aldı. Ancak dönemin kiracıları buna izin vermedi. Sonrasında Kamer İnşaat finansal sorun yaşayınca şirketi bügünki sahipleri satın aldı. Levent Eyüpoğlu ve Ahmet Akbalık ortaklığında faaliyet gösteren Kamer İnşaat’ın tek işi Grand Pera. Ortakların gayrimenkul sektöründe ayrı ayrı farklı şirketler çatısında yatırımları da bulunuyor. Kamer İnşaat Grand Pera’yı tamamladıktan sonra 25 yıllığına işletecek. Süresi tamamlanınca mülk sahibi olan Sosyal Sigortalar Kurumu’na devri yapılacak. Kamer İnşaat, Grand Pera için yaklaşık 60 milyon Euro yatırım yapacak.

Mimarlar Odası ne diyor?

Mimarlar Odası, Emek Sineması’nın yerinde yükselen projeyle ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “9. İstanbul İdare Mahkemesi, 24 Mayıs 2010’da projenin uygulanması halinde, telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle, yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti. Ancak aynı Mahkeme 16 Kasım 2011’de; daha önce almış olduğu yürütmeyi durdurma kararını, gerekçesiz bir kararla kaldırarak Emek Sineması’nın yıkılmasının önü açılmış ve Beyoğlu Belediyesi tarafından 13 Şubat 2013 tarihinde yargı süreci devam eden bir projeye yapı ruhsatı verilmişti.”