Emek Sineması’nda hukuksuz inşaata protesto

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, İstanbul 9. Bölge İdare Mahkemesi Emek Sineması’nın yıkılarak yerine yapılan inşaat hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.



Şube, verilen kararın uygulanıp uygulanmadığını teftiş etmek için eylem yapılacağını duyurmuştu. Bir çağrı da "Emek Bizim" platformundan gelmiş ve yapılan çağrıda "Bu hala başlangıç" ifadeleri kullanılmıştı.

Tarihi Emek Sineması için Taksim Meydanı’ndan başlayan yürüyüş Emek Sineması’nın bulunduğu yere kadar sürdü. Emek Sineması önünde basın açıklaması okundu.



Mimarlar Odası adına Mücella Yapıcı, Emek Sineması ile ilgili hukuki süreci anlatırken, basın açıklaması yönetmen Elif Refiğ tarafından okundu.



Emek Sineması'nın ardından İnci Pastanesi'ne yürümek isteyen yurttaşlara polis barikat kurdu. Polis barikatı açıldı, yurttaşlar sloganlarla yürüyor.