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Kültür-Sanat

Sinan Çetin'in emlakçı oğlundan: Emek Sineması için miting yapan cahil yobazlar…

Rüzgâr Çetin: Bütün cahil yobazlara soruyorum; bu bina simsiyahtı, içeride çöp kokan koltuklarıyla iki film birden oynuyordu

03 Eylül 2014 15:58

Yönetmen Sinan Çetin’in emlakçı oğlu Rüzgâr Çetin, Emek Sineması’nın yıkılmaması için günlerce eylem yapan Erkan Can’dan Nurgül Yeşilçay’a kadar birçok ünlü isme “Cahil yobazlar” dedi.

Sinan Çetin’in emlakçı oğlu Rüzgar Çetin, dün Emek Sineması’nın yerine yapılan binanın fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Radikal’de yer ala habere göre, geçen yıl ‘Emek yıkılmasın’ diye eylem yapan, aralarında Tuncel Kurtiz, Nurgül Yeşilçay, Kenan İmirzalıoğlu, Meltem Cumbul, Erkan Can gibi isimlerin bulunduğu eylemcilere “Yobaz” diyen Çetin, fotoğrafın altına şunları yazdı;

“Tarihi Emek Sineması satılmasın, aman yapılmasın, bir şey istemiyoruz” diye bağıran, miting yapan bütün cahil yobazlara soruyorum; bu bina simsiyahtı, içeride çöp kokan koltuklarıyla iki film birden oynuyordu.

Öyle mi kalsaydı? Şimdiden daha güzel olmuş bile... Açılışını heyecan ve mutlulukla bekliyorum. Bir şeyler yapmaya engel olan bütün topluluklara da buradan selam söylüyorum...

 

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