Karantina için boşaltılan yurtların öğrencileri: Hiçbir bilgilendirme yapılmadan apar topar ayrıldık; eşyalarımızla ilgili 'sorumluluk almayız' diyorlar

Bişar Arslan

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelenler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Birçok öğrenci apar topar çıkarılırken, birçok öğrenci ise eşyalarını bırakıp yurtlarından ayrılmak zorunda kaldı. Öğrenciler, sosyal medyadan 'KYK mağdur etme' etiketiyle paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

T24'e konuşan öğrenciler, KYK yetkililerinin gerekli bilgilendirme yapmadıklarını belirterek, mağdur edildiklerini söylediler. Öğrenciler, KYK'nın sorumluluktan kaçamayacağını, yurtta kalan eşyaları için güvence vermesi gerektiğini belirtti.

“Kimsenin bizi düşündüğü yok; otelleri boşaltıp insanları orada karantinaya alabilirlerdi”

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Kübra Kürkçü, apar topar çıkış işlemlerine başlandığını belirterek, "Hiçbirimiz bu kadar uzayacağını kestiremediğimiz için tüm eşyalarımızı almadan yurttan ayrıldık" dedi.

"KYK yetkililileri son ana kadar herhangi bir duyuruda bulunmadı" diyen Kürkçü, "Teknoloji çağında yaşıyoruz. Herkese her şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Tüm bilgilerimizin kayıtlı olduğu yurt idaresi ne hikmetse telefonlarımıza tek bir mesaj atamıyor. Kimsenin takip etmediği bir Instagram hesabından duyuru yapıyor. Kimsenin bizi düşündüğü yok. Madem bunca insan var, otelleri boşaltıp oralara yerleştirebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

“Sadece bize güvence vermelerini, bilgilendirmelerini istiyoruz ancak telefonlara bile bakmıyorlar”

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Esma Kılıç, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu’nda kaldığını belirterek, Koronavirüs nedeniyle eğitime verildiği haberini öğrendiğinde yurtta olmadığını ve bir gün sonra eşyalarını toplamaya gittiğini söyledi.

Şehir dışında yaşayan ve İstanbul'da okuyan arkadaşlarının bu imkan sahip olmadığına dikkat çeken Kılıç, "Yetkililer bize eşyaları topladıklarını ancak kaybolması durumundan sorumluluk kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Bilgisayarını dahi bırakıp giden arkadaşlarımız var. Şehirler arası seyahat yasağı geldi. Açıkçası ne onlar bize bir güvence veriyor ne de bizim elimizden bir şey geliyor. Sadece bize güvence vermelerini, bilgilendirmelerini istiyoruz ancak telefonlara bile bakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bilgilendirmenin yapılmaması rahatsız edici; birçok öğrenci mağdur edildi"

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Kübra Aygün, "İki oda arkadaşım benden birkaç gün önce döndü memleketlerine. Sürecin çok uzun süreceğini tahmin etmediklerinden eşyalarının büyük kısmını yurtta bıraktılar" dedi.

Yurdun öğrencilerle iletişim için her türlü imkana sahip olduğunu söyleyen Aygün, "Bilgilendirmenin yapılmaması rahatsız edici. Öğrenciler buna rağmen birkaç defa yetkilileri aradı. Yetkililer herhangi bir karantina durumunun olmayacağını söylediler" diye konuştu.

"Tekirdağ'da olduğum için eşyalarımı alabildim" diyen Aygün, "Ancak herkes benim sahip olduğum imkana sahip değil. Birçok öğrenci mağdur edildi. Yurt ücretleri ile ilgili yetkiliye bir soru sordum. Beni tersledi, anlayabiliyorum zor bir süreç ancak bilgi alma hakkına sahibiz" ifadelerini kullandı.

“KYK yetkilileri bizlerle iletişime geçmedi”

Hukuk öğrencisi Şeyma Ö. de Cevizlibağ KYK Yurdu’nda kaldığını belirterek, "Yurttan çıkarken eşyalarımızı tamamen toplamamız ya da yanımıza almamız konusunda hiçbir duyuru yapılmadı. Normal ara tatile gider gibi çıkış yaptık" dedi.

KYK yetkililerinin hiçbir şekilde öğrencilerle iletişime geçmediğini anlatan Şeyma Ö., şöyle devam etti:

"Yurdun telefon numarasını birçok defa aradım ancak ulaşamadım. Instagram’dan yurt adına bir hesap açılmış ve oradan arada duyurular yapılıyormuş ancak resmî bir hesap değil. Yurt memuru tarafından yönetiliyormuş. Gerekli duyuru oradan yapılmış. Olağanüstü durum var ve bunu anlayışla karşılayabiliyorum. Ama en azından eşyalarımız husunda sorumluluk almalarını, teminat göstermelerini istiyoruz"

"Yurt ücretleri geciktiğinde hemen iletişime geçen yetkililer, bir duyuruyu da rahatlıkla yapabilirlerdi"

İsmini paylaşmak istemeyen başka bir öğrenci ise, süreci kimsenin öngörmediğini belirterek, şunları söyledi:

""Burada tek yanlış bulduğum şey, yurtta kalan bazı arkadaşlarımın durumu defalarca sormasına rağmen hiçbir şeyin olmayacağını belirtmeleri. Tüm bilgilerimiz KYK'da mevcut iken bu muameleyi kabul etmiyorum. Yurt ücretleri geciktiğinde hemen iletişime geçen yetkililer bunu da rahatlıkla yapabilirlerdi. Bilgi kirliliğine rağmen bir şekilde öğrenip yurda gittik. Eşyalarımızı aldık. Gerekli önlemler alınmıştı ama örneğin banyodaki tüm eşyalarımız atılmıştı."

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