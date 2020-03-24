KYK yurdu bir gecede boşaltıldı; Kıbrıs'tan dönemeyen öğrenciler sokakta kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Kuzey Kıbrıs’ta okuyan öğrencileri mağdur eden bir uygulamaya imza attı. KYK, Kıbrıs’ın sınırlarını kapatma kararına rağmen öğrencileri yurtlardan çıkararak kapının önüne koydu. Kıbrıs’taki yurtlarının boşaltmasını ardından öğrencilerden bir bölümü Mersin’e götürüldü. Öğrenciler, “Korona değilsek kesin bulaşmıştır” dedi. Kıbrıs’tan dönemeyen öğrenciler ise sokakta kaldı.

İsmail Arı'nın haberine göre KYK yetkililerinin ‘balık istifi’ bir şekilde feribotlara doldurduğu öğrenciler yaklaşık yedi saat süren yolculuğun ardından geldikleri Mersin’de karantinaya alındı. Öğrenciler yaşananlara isyan ederken KYK yurtlarından çıkarılan ve feribota binemeyen yüzlerce öğrenci de sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kıbrıs’ta mahsur kaldı. Birgün'denKYK yetkililerinin ‘balık istifi’ bir şekilde feribotlara doldurduğu öğrenciler yaklaşık yedi saat süren yolculuğun ardından geldikleri Mersin’de karantinaya alındı. Öğrenciler yaşananlara isyan ederken KYK yurtlarından çıkarılan ve feribota binemeyen yüzlerce öğrenci de sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kıbrıs’ta mahsur kaldı.

Türkiye'ye dönmek isteyenlere fahiş fiyattan bilet satıldığını belirten üniversite öğrencisi Hüseyin T. “Yurt kapanmadan bir gün önce memurlar anons yaptı, ‘yarın sabah size gemi getireceğiz son gidiş hakkınız olabilir bir daha çıkamayabilirsiniz’ denildi. Bize 450 TL’ye bilet satıldı. Maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarım, ‘paramız yok, yurttan çıkmasak olmaz mı?’ diye sorunca ‘Bu ülkenin kolluk kuvvetleri var’ denildi” diye konuştu.

KYK protesto edildi

“Girne Limanı’nda sesimizi duyurmaya çalıştık” diyen Hüseyin T, “Biletlerin neden bu kadar pahalı olduğuna dair cevap bulmaya çalıştık. ‘Bizimle alakalı değil gemi gelirken boş geldiği için fiyat pahalı’ oldu gibi cevaplar verildi. Çok kalabalık bir şekilde yolculuk yaptık. Gemiye öğrenci olmayanlar da bindi. Hasta olmayan kişinin de zaten bu gemi yolculuğundan sonra hasta olma ihtimali çok yüksek” dedi.

Yüzlerce öğrenci mahsur kaldı

Kuzey Kıbrıs hükümeti 22 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıklarken KYK yurtlarından çıkarılan ve Türkiye'ye dönemeyen yüzlerce öğrenci de Kıbrıs’ta mahsur kaldı. Türkiye'ye dönemeyen üniversite öğrencisi Elif D. “Kaldığım KYK yurdunda üst üste duyuru yapılarak yurttan çıkış yapmamız istedi. Yurtlar kapanacak diye anonslar yapıldı. Hazırlıklı değildik böyle bir olaya. Bir gemi ayarlandığını söylediler ve fahiş bir bilet fiyatı istediler” dedi.

"Mart ayı ücretlerini istediler"

“Benim gibi birçok öğrenci ise hâlâ Kıbrıs'ta yaşamaya çalışıyor” diye konuşan Elif D. şunları söyledi:

“KYK, bizden mart ayı yurt ücretlerini de talep etti. 'Kalmadığımız yurdun parasını neden ödeyelim' dediğimizde ise 'geri ödeme yapılır yüksek ihtimalle' dediler.”