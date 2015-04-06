Yurtdışındaki arkadaşlarından F.Bahçeli futbolculara: Orası herkesin silahla gezdiği Ortadoğu ülkesi mi?

Fenerbahçe'de takım otobüsüne yapılan saldırının yankıları sürüyor. Olayın ardından kafilenin ortak endişesi bundan sonra can güvenliklerinin nasıl sağlanacağı şeklinde. Portekizli oyuncu Bruno Alves'i arayan arkadaşları, "Türkiye herkesin ortalıkta silahla gezdiği ortadoğu ülkesi mi " sorusuyla yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Olayın ardından özellikle yabancı oyuncular ve aileleri büyük korku yaşarken yerli oyuncular ise saldırının göz göre göre geldiğini düşünüyor.

Türkiye'nin gündemine oturan saldırının ardından Fenerbahçe teknik ekibi ve oyuncular yaşananlar nedeniyle büyük kaygı duyuyor. Ntvspor'daki habere göre, kafilenin akıllarındaki soru işareti ise aynı, "Bundan sonra can güvenliğimiz nasıl sağlanacak?"

Saldırının hemen ardından otobüste bulunanların telefonları susmadı. Kafiledekileri, eşleri ve arkadaşları dışında birçok yerli-yabancı basın mensubu da aradı. Özellikle yabancı oyuncuların aileleri büyük tedirginlik yaşadı.

Portekizli oyuncu Bruno Alves'i arayan arkadaşları, "Türkiye herkesin ortalıkta silahla gezdiği Ortadoğu ülkesi mi " sorusuyla yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Yabancı oyunculara ülkelerinden telefonla ulaşan basın mensupları da Türkiye'nin imajı konusunda birçok soru yöneltti.

Yerli oyuncular ise olayın göz göre geldiğini düşünüyor. Trabzon'da daha önce yaşanan olayları, Kadıköy'de göztepe taraftarının kendi takım otobüslerine saldırmalarını örnek veren oyuncular yetkililerin zamanında bu olayları yeterince ciddiye almadıklarından yakınıyor.

Saldırı anında teknik kadro otobüste ön sırada yer alıyordu. Olaya yakından şahit olan İsmail Kartal, "İnsanlar artık futbolun marka değerinden önce can güvenliğinden bahsetmek zorunda. Üst perdeden konuşabileceğimiz bir ortam kalmadı. Bundan sonra insanların can güvenliğini de sağlayabileceğimiz kalıcı çözümler bulunmalı" ifadelerini kullandı.