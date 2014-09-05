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Politika

'Yurt dışında belli odaklardan biri de Pensilvanya'dır'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'paralel yapı'ya yönelik hukuki soruşturmaların sürdüğünü belirterek, sürecin kesintisiz devam edeceğini söyledi

05 Eylül 2014 20:42

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’de milli iradeden güç almayan hiçbir yapının siyaseti denetim altına almasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.
 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valiliği'ni ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hükümetimizin güven oylamasına katıldıktan sonra Konya’ya gideceğim. Büyüdüğüm şehirden doğduğum şehre gideceğim. Benim çocukluğum Fatih’te geçti. Daha sonra Bahçelievler’de 30-35 sene kaldım. Hala yakın akrabalarım oradadır. Daha sonra akademik hayat için daha sakin olması için Göktürk’te bir evimiz var orada kaldım. Divanyolu’ndan gelirken de “ah” dedim “keşke inebilsem oradan sahaflara gidip gezebilsem.” Mümkün olduğum kadar gece veya gündüz bu ziyaretleri yapacağız.

 

'Yurt dışındaki emir alan bazı odaklar varsa'

 

Hepinizin takip ettiği hukuki soruşturmalar yürüyor. Çok ciddi suçlama söz konusu. Bu hukuki süreç hiç kesintisiz şekilde devam edecek. Türkiye’de milli iradeden güç almayan hiçbir yapının siyaseti denetim altına almasına müsaade etmeyiz. Yurt dışındaki emir alan bazı odaklar varsa, bunlardan biri de Pensilvanya'dır, oralarda çalışmalarını sürdürüyorlarsa, gerekli her adım atılır. Ülkemizin istikbali ne gerektiriyorsa hiç tereddütsüz adımlar atılır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kast ettiği budur."

 

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