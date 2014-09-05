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Erdoğan: Obama'dan Gülen'i isteyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Obama'yla görüşme yapması bekleniyor

05 Eylül 2014 08:54

Bugün ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, masadaki konulardan birinin de Gülen cemaatine yönelik "paralel yapı" iddiası meselesinin olacağını ve Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’i ya Türkiye’ye iade etmelerini ya da ‘deport’ (sınır dışı) etmelerini isteyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den, NATO zirvesine katılacağı Galler’in başkenti Cardiff’e giderken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Cardiff’te Barack Obama ile yapacağı ikili görüşmede ABD Başkanı’ndan Fethullah Gülen’i ya Türkiye’ye iade etmelerini ya da ‘deport’ (sınır dışı) etmelerini isteyeceğini açıkladı.

Erdoğan, Obama’yla yapacakları görüşmede Irak ve Suriye’deki gelişmeleri, İsrail - Filistin’deki ateşkesi, 'paralel yapı' ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularına ağırlıklık vereceklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"'Bilgi ve belge olmadan ne yapacaksınız?’ diyenler var. Her şey; dinlemeler, tapeler ortada. Bunlardan daha büyük belge olur mu?.. Şimdi inkar edecekler, o safhaya geliniyor. Şu anda delilleri yok etme noktasına geldiler. Adeta bir casusluk örgütü oluşturmuşlar ve bu işlerin odaklandığı merkez Pensilvanya. 

Biz de Amerika’yla madem, stratejik ortağız, aramızda bir model ortaklık var; siz nasıl zaman zaman bazı teröristleri istiyorsunuz biz de size veriyorsak biz de size diyoruz ki, böyle böyle. Ya bunu deport (sınır dışı) edin ya da bize verin. Madem suçu olmadığını söylüyor... 

Gelsin burada yaşasın. İdare edecekse buradan idare etsin, siyasete soyunacaksa burada soyunsun" şeklinde konuştu.

 

Beyaz Saray Erdoğan'ı yalanlamıştı

 

Başbakan Tayyip Erdoğan, daha önce ATV'de çıktığı bir programda Obama ile telefon görüşmesinde (19 Şubat 2014) "Ülkemdeki huzursuzluğun kaynağı oradadır ve sizden gerekeni bekliyorum." dediğini ifade etmişti. Obama'dan olumlu yanıt aldığını iddia eden Erdoğan, ABD Başkanı'nın konuyla ilgili olarak 'mesaj alındı' cevabını verdiğini söylemişti. Beyaz Saray ise , ABD Başkanı Barack Obama'nın Erdoğan ile görüşmesinde Fethullah Gülen ile ilgili olarak 'mesaj alındı' şeklinde bir cevabı olmadığını açıklamıştı.

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