T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Rehin vatandaşların kurtarılması yerine iade girişimi yanlış ve yersiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama'dan Fethullah Gülen'in iadesini isteyeceği haberlerine ilişkin Gülen'in avukatı, girişimin hukuken doğru olmadığını söyledi

05 Eylül 2014 19:26

Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın NATO zirvesinde müvekkilinin ABD’den iadesinin isteneceğine yönelik haberlere tepki göstererek, "Yakalama, tutuklama ve iade talebi işlemleri yargı faaliyetidir. Yargısal mahiyette olan bir işlemin NATO zirvesinde gündeme getirilmesi hukuken doğru olmadığı gibi, diplomatik olarak da yersiz bir girişimdir” dedi.

Zaman.com.tr'nin haberine göre, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak şunları söyledi: “Bugün bazı ulusal gazetelerde, NATO ülkelerinin Afganistan, Ukrayna ve IŞİD’i konuşmak üzere toplandığı, zirvede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın müvekkilimiz Sayın Fethullah Gülen’in iadesini isteyeceğine dair haberlere yer verilmiştir.

IŞİD’in 87 gündür rehin tuttuğu 49 vatandaşımızın kurtarılması ve bölgemizde yaşanan hadiselerin yol açtığı sosyal fatura ve ekonomik kayıpların değil, hakkında hiçbir resmi soruşturma açılmamış müvekkilimizin gündeme getirilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu tutumu evrensel hukukla ve ülkemizin çıkarlarıyla bağdaştırmak mümkün değildir.

Toplumun ayrışmasını, bazı sosyal grupların ötekileştirilmesini, nefret söylem ve uygulamalarını, engelleme görevini bizzat takip etmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamının tersi bir kampanyanın kaynağı olması ülkemiz açısından bir talihsizliktir. Fethullah Gülen’in illegal hiçbir eylemi bulunmadığı gibi her türlü illegal oluşum ve harekete de karşı aşikardır."

 

ETİKETLER

fethullah gülencumhurbaşkanırecep tayyip erdoğannato zirvesibarack obama

İlgili Haberler

Gülen: Siz hırsızlık yapmadınız, rüşvet yemediniz; dimdik durun ve âhirete alacaklı gidin

Fethullah Gülen: Size haşhaşi, çete diyen bazı densizler 160 küsur ülkede insanların gülmesine sebebiyet veriyorlar

Gülen'in avukatı: Avrupa tarihi Hitler'den bu yana böyle nefret söylemine tanık olmadı

"Müvekkilim aylardır 'Nefret Havuzu' eliyle, vicdan ve ahlakla izah edilmesi mümkün olmayan iddialarla suçlanmaya çalışılmaktadır"

Erdoğan: Obama'dan Gülen'i isteyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Obama'yla görüşme yapması bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24