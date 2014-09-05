'Rehin vatandaşların kurtarılması yerine iade girişimi yanlış ve yersiz

Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın NATO zirvesinde müvekkilinin ABD’den iadesinin isteneceğine yönelik haberlere tepki göstererek, "Yakalama, tutuklama ve iade talebi işlemleri yargı faaliyetidir. Yargısal mahiyette olan bir işlemin NATO zirvesinde gündeme getirilmesi hukuken doğru olmadığı gibi, diplomatik olarak da yersiz bir girişimdir” dedi.

Zaman.com.tr'nin haberine göre, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak şunları söyledi: “Bugün bazı ulusal gazetelerde, NATO ülkelerinin Afganistan, Ukrayna ve IŞİD’i konuşmak üzere toplandığı, zirvede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın müvekkilimiz Sayın Fethullah Gülen’in iadesini isteyeceğine dair haberlere yer verilmiştir.



IŞİD’in 87 gündür rehin tuttuğu 49 vatandaşımızın kurtarılması ve bölgemizde yaşanan hadiselerin yol açtığı sosyal fatura ve ekonomik kayıpların değil, hakkında hiçbir resmi soruşturma açılmamış müvekkilimizin gündeme getirilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu tutumu evrensel hukukla ve ülkemizin çıkarlarıyla bağdaştırmak mümkün değildir.

Toplumun ayrışmasını, bazı sosyal grupların ötekileştirilmesini, nefret söylem ve uygulamalarını, engelleme görevini bizzat takip etmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamının tersi bir kampanyanın kaynağı olması ülkemiz açısından bir talihsizliktir. Fethullah Gülen’in illegal hiçbir eylemi bulunmadığı gibi her türlü illegal oluşum ve harekete de karşı aşikardır."