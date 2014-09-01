Gülen'in avukatı: Avrupa tarihi Hitler'den bu yana böyle nefret söylemine tanık olmadı

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, müvekkiliyle ilgili iddialara cevap verdi. Albayrak, "Avrupa tarihinin, Hitler döneminden sonra bu şekilde bir ayrımcılık, ötekileştirme ve nefret söylemine tanık olmadığını" söyledi.

Zaman'da yer alan habere göre, “Müvekkilim aylardır ‘Nefret Havuzu’ eliyle, insaf, iz’an, vicdan ve ahlakla izah edilmesi mümkün olmayan iddialarla suçlanmaya çalışılmaktadır.” diyen Albayrak, toplumun bir kesimine karşı ayrımcılık ve nefret söylemi doğrultusunda eylemlerde bulunulduğunu vurguladı.

Albayrak yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Nefret havuzunda dile getirildiği gibi, müvekkilimin hiçbir kişi ya da kuruma yerel ya da uluslararası hukuka aykırı bir emri, telkini ya da tavsiyesi olmamıştır. Bunu iddia edenler bugüne kadar bu iddialarını ispata yarar bir delil sunamadıkları gibi bundan sonra da sunamayacaklardır.

Müvekkilim hiçbir zaman idari yapıyı yok sayarak ayrı bir hiyerarşik yapı oluşturmamış, oluşturulması konusunda kimseye emir, telkin ya da tavsiyede bulunmamıştır. Defaatle bu durum ifade edilmesine rağmen ısrarla bu iddianın dile getirilmesi hukuk arayışının değil yalan havuzuna kara propaganda malzemesi taşınmasının gayretidir. Müvekkilimin hiçbir kurumun işleyişine müdahalesi ya da iması dahi söz konusu olmamasına rağmen, HSYK seçimleri konusunda müvekkilime rol biçilerek gerçek dışı iddialarda bulunulması, yargının yıpratılması için müvekkilimin kullanılmak istenmesinden başka bir amaç taşımamaktadır.

Tehdit, şantaj ve iftira atarak insanların kullanıldığı ya da saf dışı bırakıldığı, zorla insanlardan para alındığı iddiaları mesnetsiz ve insafsız bir suçlamadır. Müvekkilim kendisinin fikirlerine itibar eden camia mensuplarına her zaman ‘fakir olun ve kanaatle yaşayın, vakıf mallarını kendi paranızın olduğu cebinize dahi koymayın, kimseye haksızlık yapmayın, haramın zerresine bulaşmayın’ tavsiyesinde bulunmuştur. Camia mensubu olan kişilerin mal varlığına bakıldığında bu tavsiyeye uyulduğu görülecektir. Bu tavsiye doğrultusunda hareket edenlerin, insanlardan şantajla, tehditle para aldığını iddia etmek doğru değildir.

'Cevat Akşit hocanın davacı olmasını bekliyoruz'

Müvekkilime yönelik iftira kampanyasına maalesef bilerek veya bilmeyerek Cevat Akşit hoca da dahil edildi. Haberin muhatabı Cevat Akşit hocanın kendisini tehdit eden isimleri açıklayarak olayı açığa kavuşturması ve tehdit edenlerden davacı olmasını beklemekteyiz. Olaydan haberdar dahi olmayan müvekkilime yönelik hiçbir gerçekliği olmayan bu tür bir iddiada bulunulması hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

'PKK ile işbirliği' iddiası

İftirada sınır tanımayanlar şimdi de müvekkilimi Diyarbakır’da yaşanan polis cinayetleri ile irtibatlı gösterme gayretine girmişlerdir. PKK ile işbirliği yapıldığı, bayrak indirme ve heykel dikme eylemleri ile irtibatlı olunduğu iftirasını sorumsuzca dile getirmişlerdir.

Ayrıca, kendi uydurdukları yalanları dile getirerek ‘Cumhurbaşkanının ölümü üzerine planlar yapıldığı’ saçmalığını dile getirmekten çekinmemişlerdir. Birazcık insafı, vicdanı ve ahlakı olan herkes ‘bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibidir’ düsturunu dile getiren müvekkilimle bu iddiaların yan yana sunulmasına ‘bu kadarına da pes’ diyecektir.

Hak, hukuk tanımayanlara hakkın tezahürü için hukuk nezdinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. İftira kampanyalarına karşı her türlü hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."