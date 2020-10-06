'Yurt dışı gezileriyle' gündeme gelen RTÜK, Sayıştay'ın denetimine takıldı: Bir yılda 453 bin 963 liralık ‘kamu zararı

Sayıştay’ın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) yaptığı denetim, kurul üyelerinin keyfi kararlarla yurt dışı gündeliklerini ve maaşlarını belirlediklerini gösterdi. Sayıştay, bir yılda 453 bin 963 liralık ‘kamu zararı’na yol açıldığını tespit etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve geçen yıl görev yapan tüm üyelerden fazla ödemelerle ilgili savunma isteyeni Sayıştay, konunun artık yargıyı ilgilendirdiğini bildirdi.

Üyeliği kurul kararı ile düşürülen Faruk Bildirici, “Birbirlerini dış gezilerde ağırlıyorlar. 14 kişilik heyetle Hollanda’ya gidildi. Kamu kaynakları israf geriliyor. Gittiğiniz dış gezileri ve aldığınız harcırahları açıklayın” ifadeleri tartışma yaratmış, ancak RTÜK’ten söz konusu iddialara bir yanıt gelmemişti.

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BirGün'dden Nurcan Gökemir'in haberine göre, Sayıştay denetçileri yaptığı denetimler sonunda aynı konuda Başkan Ebubekir Şahin ve üyelerden savunma istedi. Kurumda 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan üyelerin yurt dışı gündeliğinin tespitinde bakanlık müsteşar yardımcısı emsal alınması gerekirken Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlükte olmayan 39’uncu maddesi çerçevesinde “en yüksek devlet memuru” olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın emsal alındığı görüldü.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında bulunan RTÜK’ün üyelerinin mali hakları ile sosyal hak ve yardımları kapsamında istisnai bir durumunun olmamasına karşın ödeme yapıldığı belirlendi.

Geçen yıl görev yapan başkan ve üyelerden savunmalarının istendiği yazıda, Üst Kurul’un değişik zamanlarda oybirliği ile aldığı kararlar doğrultusunda, TBMM tarafından seçilmiş olmaları nedeniyle diğer kurullardaki atama ile gelen üyelerle aynı düzenlemeye tabi olmadıkları yorumunu yaptıkları belirtildi. Kurul, bu yoruma dayanarak diğer kurullardaki üyelerden daha fazla ödeme aldı.

Kamu zararı

Bu süreçte Anayasa Mahkemesi’nin aldığı iptal kararına karşın 26 Nisan 2016’da kurul yine oybirliği ile uygulamayı sürdürme kararı aldı. Denetçi, mali haklarla ilgili böyle bir istisnanın kurul kararı ile değil ancak kanunla yapılabileceğini savunarak, yurtdışı geziler dolayısıyla 225 bin 853 TL kamu zararına yol açıldığını belirledi.