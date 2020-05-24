Eski RTÜK üyesi Bildirici: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen kamu spotları, kurulda görüşülmeden televizyonlara gönderiliyor

CHP kontenjanından eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, “İşin arkasında ciddi bir çıkar ağı var” dedi. Bildirici, dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahlarının 230 Avro olduğunu ve üyelerin sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırladıklarını ifade etti.

RTÜK'e ilişkin eleştirilerde bulunan ve, "Siyasi iktidarın arka bahçesi" diyen Bildirici, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen kamu spotlarının kurulda görüşülmeden televizyonlara gönderildiğini ifade etti.

Muhalif kanallara ceza yağdırmasıyla çok tartışılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son olarak Sevda Noyan’ın Ülke TV’de yaptığı tehdit söylemlerinin ardından RTÜK başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Öncesinde "darbecileri sevindirmemek için bir ceza yaptırımı uygulamayacağını" belirten Şahin, kamuoyunun da etkisiyle tekrar verilen kararda 3 program durdurma yaptırımına gitti. RTÜK’teki çelişki içeren söylemler ve yaptırımlar kamuoyunun gündeminden düşmedi.

RTÜK’ün tartışmalı kararlarına ilişkin Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a konuşan eski RTÜK üyesi, gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Şahin’in sarayın talimatıyla hareket ettiğini ve RTÜK’ün siyasi iktidarın arka bahçesi olduğunu söyledi.

“RTÜK, siyasi iktidarın arka bahçesidir”

"Sarayda küçük bir grup ile birlikte çalışıyor, onların talimatlarına göre davranıyor ve RTÜK şu anda siyasi iktidarın bir arka bahçesidir" eleştirisinde bulunan Bildirici, "Böyle bakınca da zaten kanallar, ceza verilecek kanallar ve korunacak kanallar olarak ikiye ayrılıyor. Ülke Tv de öyle bir kanaldı ama kamuoyundan gelen tepki karşısında duramadı, muhtemelen uyarıldı ve uyarılınca da geri adım attı” diye konuştu.

"En küçük bir olayda hemen ayağa kalkıp eleştiri yağmuruna tutan insanlar bu konuda fikirlerini söylemediler" diyerek siyasileri eleştiren Bildirici, "Ben Sevda Noyan’ın söylediği sözlerle ilgili AKP yöneticilerinden ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir kınama duyulmadığına dikkati çekti.

“Günlük harcırahları 230 Avro"

Bildirici, “RTÜK Başkanı üç ayrı yerde görev yapınca kamu kaynaklarını haksız yere cebe aktarmalarına itiraz etmiyorlar ya da Nurullah Öztürk’ün reklam kurulunda ikinci bir görev almasını itiraz etmiyorlar. Dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahları 230 Avro. Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen kamu spotları, kurulda görüşülmeden televizyonlara gönderiliyor"

Kamu spotları ve zorunlu yayınlar konusunda da konuşan Bildirici, "Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen kamu spotları, kurulda görüşülmeden Ebubekir Şahin televizyonlara gönderiyor. Kurallar ve yönetmeliklerin onlar için bir önemi yok “ diye aktardı.