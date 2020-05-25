Bildirici, "Günlük 230 Euro harcırah alıyorlar" demişti; RTÜK üyelerinin yurt dışında 32 etkinliğe katıldığı ortaya çıktı

Eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici'nin uluslararası toplantılarda günlük 230 Euro harcırah aldıklarını açıkladığı ve “Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” dediği RTÜK üyelerinin, 2019 yılında yurt dışında 32 etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. RTÜK üyelerinin gittiği ülkeler arasında Fransa, Mısır, Kore, Japonya, Suudi Arabistan, Gürcistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Finlandiya, Belçika, Slovakya, Slovenya var.

Bildirici, “RTÜK Başkanı üç ayrı yerde görev yapınca kamu kaynaklarını haksız yere cebe aktarmalarına itiraz etmiyorlar ya da Nurullah Öztürk’ün reklam kurulunda ikinci bir görev almasını itiraz etmiyorlar. Dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahları 230 Avro. Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” ifadelerini kullanmıştı. RTÜK’nün 2019 faaliyet raporunda ise üyelerin son bir yılda yurt dışında katıldığı etkinlikler yer aldı.

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