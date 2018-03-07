Yunanistan'ın Türkiye'de tutuklanan askerler için yapacağı talep belli oldu

Yunanistan’ın, Türkiye sınırını geçmelerinin ardından “Askeri casusluğa teşebbüs etmek” ve “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanan iki askerin telefonlarının incelenmesi sırasında, Yunan bir uzmanın da yer almasını isteyeceği belirtildi.

Hürriyet gazetesi Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Parlamento Dış Politika ve Savunma Komisyonu’na kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında 'Türk makamlarından, Yunan askerlerinin cevap telefonlarının incelenmesi esnasında bir Yunan uzmanın da yer almasının isteneceğini’ söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesi de, bu sayede “Türklerin Yunan askerlerinin cep telefonlarına bir şeyler yüklenmesi" ihtimalinin ortadan kalkacağını iddia etti.

Kaçakçıları takip ederken 'yanlışlıkla' sınırı geçtiklerini söylediler

Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, Türkiye tarafına girmelerinin ardından gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve ‘Askeri yasak bölgeye girmek’ suçlarından tutuklanmıştı.

Yunan askerler, casus olmadıklarını, kaçakçılara ait olduğunu düşündükleri izleri takip ederken yanlışlıkla sınırı geçtikleri savunmasında bulunmuştu. Üzerlerinde bulunan cep telefonlarındaki görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyleyen Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne konmuştu.