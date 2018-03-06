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Çipras, BM Genel Sekreteri ile Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerini görüştü

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras ve Guterres'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi

06 Mart 2018 23:56

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra sınırı kaçak geçtikleri için Edirne'de tutuklanan iki Yunan askeri hakkında da görüştüğü bildirildi. 

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras ve Guterres'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. 

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve Makedonya ile isim sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bilgisi yer aldı. 

Yunan basınında Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ise Çipras, Guterres'ten, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin iadesine yönelik "hızlı ve olumlu bir sonucun" elde edilmesi için devreye girmesi talebinde bulundu.  

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