Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama: Bayrağımızı yakanlar yargı önüne çıkarılsın

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da aşırı sağcıların gösterilerinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz." denildi.

"Atalarımızın yaptığını yaparız"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un, “Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…”, “Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…” şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz" denildi.