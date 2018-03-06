Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti

Çeviri: Melike Çapan

Kastanies Karakolu'nda görevli iki Yunan askerinin Türk tarafına geçmesi sonucu “Askeri casusluğa teşebbüs etmek” ve “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmasını değerlendiren Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yaşananın ‘NATO’nun işbirliği ilkesi’ne aykırı olduğunu savundu. Kammenos, askerlerin tutuklanmasının, ‘Ankara ile Brüksel arasında halihazırda gergin olan ilişkileri etkileyebileceğini’ iddia etti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısında konuşan Kammenos, "Türkiye, NATO üyesi ve NATO müttefiki ve bu gibi olaylar iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki görüşmelerle barışçıl yollarla çözülebilir” dedi.

“Çıkmaza neden oldu"

Askerlerin tutuklanmasının Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri etkileyeceğini söyleyen Kammenos, "İki Yunan askeri, belgesiz göçmenler ve kaçakçılar tarafından geçit olarak kullanılmak üzere bilinen bir bölgede devriyeye çıktılar" diye konuştu. Kammenos, olayın perşembe günü Kuzeydoğu Meriç sınırında meydana geldiğini belirterek iki askerin sınırı birkaç metre geçtiğini söyledi. Kammenos, “Savcının gözaltına alınan iki askerin, Yunan Konsolosluğu’nda kalmalarını reddetmesi Türkiye ile bir çıkmaza neden oldu" ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin yargı sürecine saygı göstermeliyiz”

Yunan hükümet sözcüsü Dimitris Canakapoulos ise askerlerin iadesinin, Türkiye ile diplomatik bir gerilimin içine sürüklenmemesini dilediğini söyledi. "Türkiye'nin yargı sürecine saygı göstermeliyiz” diyen Canakapoulos, Yunanistan’ın televizyon kanalı Skai’a verdiği demeçte, “Kesin olarak bir şey demiyorum ancak şunu söyleyebilirim ki herhangi bir diplomatik gerilime neden olmayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Canakapoulos, Yunan askerlerin iadesi için, Türkiye’den Yunanistan’a kaçan ve FETÖ mensubu olduğu iddia edilen askerlerin takasının talep edilebileceği iddialarına, “Türkiye’nin bu olayı uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde ele alacağını umuyoruz” dedi. Hükümet sözcüsü, Başbakan Tsipras’ın konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayacağını söyledi.