Yunanistan'da hükümet belli oldu

Yunanistan'da Radikal Sol Koalisyon (Syriza) ile milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) partilerinden oluşan yeni kabine açıklandı. Syriza ile koalisyona evet diyen ANEL lideri Panos Kamenos, Savunma Bakanı oldu.
Toplam 40 kişiden oluşan kabinede 5 kadın bulunuyor. Kabinede ANEL Partisi'nden 4 üye yer alıyor.
Hükümet şu isimlerden oluşuyor:
Başbakan: Aleksis Çipras
Başkan Yardımcısı: Yanis Dragasakis
İçişleri Bakanı: Nikos Vutsis
İdari Reformlar Bakan Vekili: Yorgos Katrugalos
Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakan Vekili: Yanis Panusis
Göçmenlik Bakan Vekili: Tasia Hristodulopulu
Makedonya-Trakya Bakan Yardımcısı: Maria Kolia Çaruha
Maliye Bakanı: Yanis Varufakis
Bakan Vekili: Nandia Valavani
Bakan Vekili: Kostas Mardas
Ekonomi, Altyapı, Denizcilik ve Turizm Bakanı: Yorgos Stathakis
Altyapı, Ulaşım ve Ağlar Bakan Vekili: Hristos Spirtzis
Denizcilik Bakan Vekili: Theodoris Dritsas
Turizm Bakan Vekili: Elena Kuntura
Dışişleri Bakanı: Nikos Kotzias
Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı: Nikos Huntis
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bakan Vekili: Eveklidis Çakalotos
Savunma Bakanı: Panos Kamenos
Bakan Vekili: Kostas İsihos
Bakan Yardımcısı: Nikos Toskas
Çevre ve Enerji Bakanı: Panayotis Lafazanis
Çevre Bakan Vekili: Yannis Çironas
Tarımsal Kalkınma Bakan Yardımcısı: Panayotis Sguridis
Kültür, Eğitim ve Din İşleri Bakanı: Aristides Baltas
Kültür Bakan Vekili: Nikos Ksidakis
Eğitim Bakan Vekili: Tasos Kurakis
Araştırma Bakan Vekili: Kostas Fotakis
Spor Bakan Yardımcısı: Stavros Kontonis
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Panayotis Kurublis
Sağlık Bakan Vekili: Andreas Ksanthos
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı: Dimitris Stratulis
Çalışma Bakanı: Panos Skurletis
Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Futiu
İşsizlikle Mücadele Bakan Yardımcısı: Rania Antonopulu
Adalet Bakanı: Nikos Paraskevopulos
Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Develet Bakanı: Panayotis Nikoludis
Hükümet Programının Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı: Alekos Flanburaris
Hükümet Programının Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı: Terens Kuik
Hükümet Sözcüsü: Gavril Sakellaridis
Devlet Bakanı: Nikos Pappas