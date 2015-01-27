Yunanistan'da hükümet belli oldu

Yunanistan'da Radikal Sol Koalisyon (Syriza) ile milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) partilerinden oluşan yeni kabine açıklandı. Syriza ile koalisyona evet diyen ANEL lideri Panos Kamenos, Savunma Bakanı oldu.

Toplam 40 kişiden oluşan kabinede 5 kadın bulunuyor. Kabinede ANEL Partisi'nden 4 üye yer alıyor.

Hükümet şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan: Aleksis Çipras

Başkan Yardımcısı: Yanis Dragasakis

İçişleri Bakanı: Nikos Vutsis

İdari Reformlar Bakan Vekili: Yorgos Katrugalos

Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakan Vekili: Yanis Panusis

Göçmenlik Bakan Vekili: Tasia Hristodulopulu

Makedonya-Trakya Bakan Yardımcısı: Maria Kolia Çaruha

Maliye Bakanı: Yanis Varufakis

Bakan Vekili: Nandia Valavani

Bakan Vekili: Kostas Mardas

Ekonomi, Altyapı, Denizcilik ve Turizm Bakanı: Yorgos Stathakis

Altyapı, Ulaşım ve Ağlar Bakan Vekili: Hristos Spirtzis

Denizcilik Bakan Vekili: Theodoris Dritsas

Turizm Bakan Vekili: Elena Kuntura

Dışişleri Bakanı: Nikos Kotzias

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı: Nikos Huntis

Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bakan Vekili: Eveklidis Çakalotos

Savunma Bakanı: Panos Kamenos

Bakan Vekili: Kostas İsihos

Bakan Yardımcısı: Nikos Toskas

Çevre ve Enerji Bakanı: Panayotis Lafazanis

Çevre Bakan Vekili: Yannis Çironas

Tarımsal Kalkınma Bakan Yardımcısı: Panayotis Sguridis

Kültür, Eğitim ve Din İşleri Bakanı: Aristides Baltas

Kültür Bakan Vekili: Nikos Ksidakis

Eğitim Bakan Vekili: Tasos Kurakis

Araştırma Bakan Vekili: Kostas Fotakis

Spor Bakan Yardımcısı: Stavros Kontonis

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Panayotis Kurublis

Sağlık Bakan Vekili: Andreas Ksanthos

Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı: Dimitris Stratulis

Çalışma Bakanı: Panos Skurletis

Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Futiu

İşsizlikle Mücadele Bakan Yardımcısı: Rania Antonopulu

Adalet Bakanı: Nikos Paraskevopulos

Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Develet Bakanı: Panayotis Nikoludis

Hükümet Programının Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı: Alekos Flanburaris

Hükümet Programının Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı: Terens Kuik

Hükümet Sözcüsü: Gavril Sakellaridis

Devlet Bakanı: Nikos Pappas