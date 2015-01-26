Yunanistan'da koalisyon için anlaşma

Yunanistan'da Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, Syriza lideri Aleksis Tsipras ile görüşmesinin ardından "Şu andan itibaren Yunanistan'ın yeni bir hükümeti var" şeklinde konuştu.

Seçimlerde yüzde 36'dan fazla oy alan Syriza 300 sandalyeli parlamentoda 149 sandalyeyi garantilemişti. Syriza'nın salt çoğunluğu elde etmek için iki sandalyeye daha ihtiyacı vardı.

Ülkenin yeni başbakanı olacağı tahmin edilen Syriza Partisi'nin lideri Aleksis Tsipras'ın kabineyi de bugün açıklaması bekleniyor.