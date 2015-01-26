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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da koalisyon için anlaşma

Yunanistan’da meclis seçimlerinin galibi Syriza ile kemer sıkma politikalarına karşı çıkan sağcı Bağımsız Yunanlar partisi koalisyon kurma konusunda anlaştı.

26 Ocak 2015 16:35

Yunanistan'da Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, Syriza lideri Aleksis Tsipras ile görüşmesinin ardından "Şu andan itibaren Yunanistan'ın yeni bir hükümeti var" şeklinde konuştu.

Seçimlerde yüzde 36'dan fazla oy alan Syriza 300 sandalyeli parlamentoda 149 sandalyeyi garantilemişti. Syriza'nın salt çoğunluğu elde etmek için iki sandalyeye daha ihtiyacı vardı.

Ülkenin yeni başbakanı olacağı tahmin edilen Syriza Partisi'nin lideri Aleksis Tsipras'ın kabineyi de bugün açıklaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanistanSyrizaBağımsız YunanlarBağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos SyrizaAleksis TsiprasSyriza PartisiWelle Türkçe DW/Reutes/AFP BW/BS

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